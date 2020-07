Terça-feira, 14 de julho de 2020, atualizada às 10h12

Critt apresenta inovações para enfrentar Covid-19

Da redação



A vice-reitora da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Girlene Silva, é uma das convidadas, essa semana, do projeto “Critt na Quarentena”, uma série de eventos on-line promovidos pelo Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia (Critt) desde o início do isolamento social. Desta vez, os debates abordam a busca por soluções para enfrentar a pandemia do novo coronavírus desenvolvidas no âmbito acadêmico.



Critt Talks



Girlene participa, como mediadora, nesta quarta, 15, às 15h, do Critt Talks. A webconferência pretende apresentar dois produtos inovadores: o Face Shield TEZ, um protetor facial de material polimérico criado por professores do Instituto de Artes e Design (IAD/UFJF), e o Ventilador Mecânico Eletropneumático Simples (VMEPS) de Aplicação Específica para Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (ARDS), uma tecnologia que consiste em um ventilador mecânico compatível com as necessidades do paciente.



O evento, que conta ainda com a participação do diretor de Inovação da UFJF, Ignacio Delgado, pode ser acompanhado na plataforma da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Para participar, é necessário realizar inscrição gratuita no Sympla.



Critt Lives



Já na quinta-feira, 16, às 17h, o tema “Como fazer parcerias de negócios com a UFJF?” será abordado numa live, no perfil do Critt no Instagram. O debate conta com a participação da gerente de Planejamento e Gestão do Critt, Débora Marques, e da colaboradora do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT/UFJF), Vanessa Campos. A inscrição pode ser feita por aqui.









