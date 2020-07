Segunda-feira, 27 de julho de 2020, atualizada às 15h07

Critt debate os impactos psicológicos no ambiente organizacional em virtude do Covid-19

Da redação



O Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia (Critt) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) está realizando uma programação especial de eventos on-line durante o período de isolamento social. Em sua décima quinta edição, o “Critt na Quarentena” desta semana apresenta uma programação especial, trazendo para o foco temas como inteligência artificial no setor empresarial e os impactos psicológicos no ambiente organizacional, em virtude do Covid-19.



Critt Talk



O Critt Talk acontece na próxima quarta-feira, 29, às 15h, na plataforma da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RPN) e terá como tema “Impactos psicológicos da pandemia no ambiente organizacional”. O workshop, que será mediado pela responsável do Setor de Treinamentos Critt/UFJF, Josane Gomes Weber Oliveira, abrangerá os efeitos que a pandemia causada pelo coronavírus trará e as diferentes consequências aos aspectos psicológicos. Observando que, a necessidade do isolamento social e demais cuidados com a doença ocasionaram transformações no ambiente organizacional, diversos setores sociais tiveram que se modificar. Também cresceu o desemprego e aqueles que realizavam trabalhos informais tiveram que lidar com a queda em sua renda. Tudo isso e mais a carga emocional de uma situação de insegurança e morte deixará, com certeza, sua marca. A participante convidada para o debate é Juliana Oliveira Gomes Valério, psicóloga, graduada pela UFJF, com mestrado e doutorado na área e também pós-graduada em psicologia, desenvolvimento humano e terapia cognitivo comportamental. Para participar, basta fazer a inscrição gratuitamente no Sympla.



Critt Live



O Critt Live desta semana acontece na próxima quinta-feira, 30, às 17h, no Instagram do Critt (@crittufjf) e terá como tema “Inteligência Artificial e Negócios”. A convidada para a conversa, que será mediada pela gerente de Planejamento e Gestão do Critt, Débora Marques, é Priscila Capriles, pesquisadora da UFJF, vice-diretora executiva da FADEPE e atuante nas áreas de biologia computacional, ciência de dados e empreendedorismo. O assunto do debate será sobre os benefícios da inteligência artificial no setor empresarial e no empreendedorismo.

