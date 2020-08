Terça-feira, 11 de agosto de 2020, atualizada às 18h21

Critt promove lives para debater design na prática e aceleração corporativa

Da redação



O Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia (Critt) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) está realizando uma programação especial de eventos on-line durante o período de isolamento social. Em sua décima sétima edição, o “Critt na Quarentena” desta semana apresenta uma programação especial, trazendo para o foco temas como Design Thinking na Prática e a Aceleração Corporativa como forma de conectar startups às grandes empresas.

Critt Talk



O Critt Talk acontece na quarta-feira, 12 de agosto, às 16h, na plataforma da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RPN) e terá como tema “Design Thinking na Prática”. O workshop, que será mediado pela responsável do Setor de Treinamentos Critt/UFJF, Josane Gomes Weber Oliveira, abrangerá sobre como abordar a mentalidade do Design Thinking de forma clara e prática no dia a dia, de forma a alavancar seus resultados pessoais e profissionais.

O participante convidado para o debate é Enéas Pereira, administrador de empresas, com MBA em Gestão da inovação – pela Universidade Pitágoras, premiado com a medalha Alumni Diamante pela Estácio de Sá em 2018, com experiência nas áreas de gestão da inovação e equipe, atendimento ao cliente, ministração e desenvolvimento de treinamentos, solução de problemas, gestão de conflitos e mapeamento de processos, comunicação empresarial. Para participar, basta fazer a inscrição gratuitamente no Sympla.

Critt Live



O Critt Live desta semana acontece na próxima quinta-feira, 13, às 17h, no Instagram do Critt (@crittufjf) e terá como tema “Aceleração Corporativa como forma de conectar startups às grandes empresas”. O convidado para a conversa, que será mediada pelo gerente de Empreendedorismo do Critt, Rafael Gonçalves, é André Medina, gerente de Inovação na Andrade Gutierrez, responsável pelo programa de Inovação Aberta Vetor AG, especialista em modelos de negócio tendo avaliado, orientado e mentorado mais de 500 startups de programas como InovAtiva Brasil, 100 Open Startups e Seed, com experiência em programas de inovação aberta e aceleração de startups com passagem por programas da Nexa, FIEMG, Neo Ventures, Techmall e Lemonade.

O assunto do debate será sobre empreendedorismo empresarial e aceleração corporativa, além da interação com perguntas do público, Rafael Gonçalves vai conversar e tirar dúvidas sobre edital do PIA.





