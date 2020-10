Quinta-feira, 22 de outubro de 2020, atualizada às 7h46



Variação de preços dos alimentos chega a mais de 230%



Da redação



A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agropecuária (Sedeta) divulgou nesta quarta-feira, 21 de outubro, a pesquisa semanal do “Guia do Consumidor”, com a variação de preços entre produtos em oito supermercados da cidade: Bahamas, Bretas, Pais e Filhos, Mart Minas, Fortaleza, Carrefour, Villefort e Rei do Arroz. Maiores variações de preços:

Higiene pessoal: creme dental - mais barato, de R$ 1,59 a R$ 2,98 (87,4%)

Material de limpeza: esponja de aço - mais barato de R$ 1,29 a R$ 3,99 (209,3%)

Hortifrutigranjeiros: cenoura, de R$ 1,39 a R$ 2,99 (115,1%)

Carnes: carne bovina - contra-filé, de R$ 21,90 a R$ 36,98 (68,9%)

Alimentos: extrato de tomate - mais barato, de R$ 0,89 a R$ 2,99 (236,0%)

A lista completa dos itens que compõem o guia desta semana pode ser acessada no site pjf.mg.gov.br/secretarias/sedeta/pesquisas/guia_consumidor/index.php.





