Praça CEU oferece curso gratuito de empreendedor em gastronomia



Começam na próxima segunda-feira, 9 de novembro, as inscrições para o curso de empreendedor em gastronomia, que a Praça CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados Coronel Adelmir Romualdo de Oliveira) vai oferecer gratuitamente.

São 20 vagas disponíveis para pessoas de ambos os sexos, com idade mínima de 16 anos e serão preenchidas por ordem de inscrição. Os interessados podem se inscrever pelo telefone 3218-1020, das 10h às 16h. As aulas serão totalmente online, com duração de dois meses e previsão de início no dia 16 de novembro.

Esse é o quinto curso oferecido pelo equipamento urbano, mantido pela Funalfa e gerido pela Associação Cultural Arte e Vida (Acav), no projeto “CapacitaCEU”, que é voltado para a formação e qualificação de mão de obra. Os cursos anteriores foram de garçom e garçonete (2018 e 2019), de cabeleireira (2019) e fabricação de bolo de pote (Janeiro de 2020).

No curso, a ideia é ensinar técnicas e receitas de fácil preparação de produtos e insumos gastronômicos para a comercialização. Os participantes também aprenderão como calcular o custo, definir o preço de venda e formas de etiquetar os produtos. Serão 12 aulas gravadas e dois encontros por videoconferência. Os aprendizes receberão material de apoio exclusivo em PDF, que poderão salvar ou imprimir para consultar sempre que necessário. Também será criado um grupo no WhatsApp, que funcionará como plataforma de aprendizagem, onde os inscritos poderão fazer perguntas e receber atendimento de um tutor, durante todo o período.

O curso está dividido em 12 módulos com foco no empreendedorismo, aliado a técnicas básicas para as mais variadas receitas e preparos.



