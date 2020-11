Sexta-feira, 13 de novembro de 2020, atualizada às 7h



Sistema de NFS-e fica fora do ar a partir deste sábado



A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) vai instalar o novo sistema de Nota Fiscal de Serviço eletrônica (NFS-e) neste final de semana. Para isso, a partir das 23h50 do sábado, 14 de novembro, o serviço ficará fora do ar, e a nova plataforma entrará em funcionamento à zero hora dessa segunda-feira, 16.

A PJF disponibilizará os telefones 3690-7417, 3690-7418, 3690-8405 e 3690-8270 para atendimento aos usuários do sistema, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h, para esclarecimento de dúvidas. Além disso, a “Fintel Gestão Pública”, empresa responsável pela instalação da nova plataforma, disponibilizará o telefone 0800 002 2020 de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas.

O novo sistema trará novas funcionalidades que facilitarão a utilização, dentre elas, a emissão de nota fiscal eletrônica simplificada por dispositivos móveis (smartphones e tablets). A PJF, em parceria com a Fintel, realizou capacitações com contribuintes, contabilistas e desenvolvedores de softwares, fornecendo orientações sobre o serviço.



