Segunda-feira, 23 de novembro de 2020, atualizada às 9h

Senac promove feirão de emprego com ciclo de palestras



Da redação



Entre terça e quinta-feira, 24 a 26 de novembro, o Feirão de Emprego – Senac Mercado Emprego promove uma série de atividades gratuitas para auxiliar profissionais em busca de recolocação a aumentar a chance de empregabilidade. Além disso, cerca de 600 vagas em todo o estado cadastradas no portal Rede de Carreiras estarão disponíveis para interação entre as empresas e candidatos. A expectativa é reunir cerca de 15 mil participantes nos três dias de evento.

Este ano, o evento migrou para a plataforma digital e ganhou parceria do Governo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedese) e das unidades de atendimento do Sistema Nacional de Emprego (Sine). A iniciativa está inserida no “Caderno de Oportunidades” da Sedese, no âmbito do Pacote de Emprego e Renda, que estabelece uma série de ações que buscam ampliar a empregabilidade no estado.

Na terça e na quarta-feira, serão disponibilizadas palestras voltadas para os RHs das empresas e candidatos. Os temas passam por recrutamento digital, inclusão e diversidade, entrevistas de emprego on-line, utilização das redes sociais para conquistar um novo emprego e as profissões do futuro.

Já na quinta, a programação é voltada para a interação entre os recrutadores e profissionais cadastrados no Rede de Carreiras, do Senac. Para participar desta etapa, os interessados devem fazer o cadastro do currículo e das vagas até o dia 25 no site do Rede de Carreiras. Até o dia 15 dezembro, serão feitos os processos seletivos de acordo com a política das empresas. As inscrições já estão disponíveis no Sympla.

Programação

24/11 (9h30 às 11h45)

Recrutamento digital: as habilidades essenciais do novo RH

Inclusão e diversidade nas organizações

HR Techs: a tecnologia transformando a gestão de pessoas

Inscrição: Sympla

25/11 (9h30 às 11h45)

A fórmula de sucesso para uma entrevista de emprego on-line

Qual o papel das suas redes sociais para conquistar um novo emprego?

Futuros profissionais: novas estruturas empresariais e profissões de um mercado em transformação

Inscrição: Sympla

26/11

Início da interação entre empresas e candidatos – cadastramento feito até o dia 25 no site Rede de Carreiras.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Conteúdo Recomendado

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.