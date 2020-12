Guia do Consumidor Especial de Natal: produtos apresentam variação de até 104,5%

da Redação - 17/12/2020 08:17

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agropecuária (Sedeta) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) divulgou, nessa quarta-feira, 16, a quarta edição semanal do “Guia do Consumidor Especial de Natal”. A pesquisa compara os preços de 59 produtos típicos das festas de final de ano em oito supermercados da cidade.



Os itens são divididos nas categorias bebidas, carnes, frutas, enlatados e outros. O bacalhau saithe apresenta a maior variação de preços, custando entre R$ 20,98 e R$ 42,90. Em percentual, a diferença registrada chega a 104,5%.



A maior variação no comparativo semanal foi do vinho tinto nacional da marca Almaden. A garrafa de 750 ml, com preço médio de R$ 11,90 na quarta-feira, 9, pode ser encontrada por R$ 24,90 no supermercado esta semana: aumento de 109,24%.



A lista completa, com todos os itens e as variações de preços, pode ser acessada aqui.