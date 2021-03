Preço médio do leite tipo C tem aumento de 1,10%

da Redação - 04/03/2021 07:49

O preço médio do leite pasteurizado integral tipo C em Juiz de Fora teve aumento de 1,10% em relação à última semana, passando de R$ 3,745 para R$ 3,790. A constatação é resultado da pesquisa realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Sustentável da Inovação e Competitividade (Sedic), da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), divulgada na última quarta-feira, 25 . Os valores máximos e mínimos do produto são R$ 4,65 e R$ 3,20, respectivamente.

O levantamento do Departamento de Logística, Análises e Projetos da Sedic é realizado semanalmente em 53 estabelecimentos, nas oito regiões do Município, com o objetivo de informar a população sobre as variações de preço do produto. Por meio do percentual do valor médio de comercialização, os laticínios estabelecem o custo do leite in natura com produtores da cidade e região.