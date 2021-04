iFood oferece vagas em 14 cursos gratuitos e profissionalizantes

Todos os cursos, que têm de 2 a 20 horas de duração, terão certificação oferecida pelo Sebrae

da Redação - 26/04/2021 08:05

O iFood, em parceria com o Sebrae, abriu vagas para 14 cursos profissionais para empreendedores que fazem parte da base de restaurantes cadastrados no aplicativo. Os cursos, que vão desde marketing e vendas a gestão de pessoas, estarão disponíveis até 31 de maio, de maneira gratuita.



A ideia é atingir os funcionários e proprietários de cerca de 270 mil restaurantes e seus familiares, com cursos que ajudem no desenvolvimento profissional e com conteúdos voltados à gestão, planejamento financeiro e boas práticas nos serviços de alimentação. Todos os cursos, que têm de 2 a 20 horas de duração, terão certificação oferecida pelo Sebrae.

MARKETING E VENDAS

Como aumentar suas vendas

Crescimento está diretamente ligado à vendas. Uma boa estratégia de Marketing colabora para aumentar os ganhos. O curso oferece capacitação com foco em vendas e utiliza os principais componentes de marketing: produto/serviço, preço, ponto e promoção. Duração: 3 horas.

Clique aqui e acesse o curso

Customer Success: como conquistar e manter clientes

Já ouviu falar sobre esse tema? Conheça essa nova abordagem empresarial que coloca o consumidor no centro de tudo e como aplicá-la no seu negócio.

Duração: 2 horas

Clique aqui e acesse o curso.

Marketing digital 1, 2, 3, 4

O Marketing é uma ferramenta poderosa para auxiliar no engajamento e nas vendas.

Estão sendo oferecidas 4 trilhas de conteúdos sobre esse tema. Nesse curso o participante irá aprender o que é marketing digital e já vai poder colocar em prática o que os maiores especialistas fazem. Também vai aprimorar conhecimentos como: funil de vendas na jornada do cliente e palavras-chave nas redes sociais, blogs e landing pages, além de dicas de como construir uma estratégia vencedora para redes sociais. Outro tema importante que será abordado em uma das trilhas é o investimento em comunicação, além de demonstração de como funcionam as publicações patrocinadas, quanto investir e como mensurar os resultados.

Marketing 1 aqui

Marketing 2 aqui

Marketing 3 aqui

Marketing 4 aqui

Formação do preço de venda

Para ter vantagem competitiva é importante ter clareza do valor cobrado pelos produtos e serviços. Está cobrando muito ou pouco? Nesse curto é possível saber como estipular o preço de venda adequado para os seus produtos ou serviços.

Duração: 8 horas

Clique aqui e acesse o curso.

GESTÃO

Receita de sucesso: equipe e atendimento

Uma equipe qualificada e engajada é essencial para os negócios. Conheça ferramentas para recrutar, contratar, treinar, avaliar e gerir sua equipe.

Duração: 3 horas

Clique aqui e acesse o curso.

Gestão de pessoas bares e restaurantes

Um time engajado é fundamental para o sucesso dos negócios. Neste curso serão apresentados conteúdos sobre como Venha desenvolver a equipe, entender a legislação trabalhista e melhorar o atendimento do seu negócio tendo o seu time como aliado. Duração: 2 horas

Clique aqui e acesse o curso.

Boas práticas nos serviços de alimentação

Trilha focada em questões relacionadas à segurança alimentar no processo de elaboração dos alimentos, nas formas de armazenamento e conservação. Saiba como garantir todos requisitos de boas práticas de segurança alimentar e aprimore seu negócio.

Duração: 20 horas

Clique aqui e acesse o curso.

ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

Como controlar o fluxo de caixa

Nesse curso o foco é dar visibilidade e ajudar no controle de todo o fluxo de caixa do negócio, de forma simples e direta com uma planilha.

Duração: 2 horas

Clique aqui e acesse o curso.

Como comprar bem e de bons fornecedores

Parceiros são essenciais para o sucesso do negócio. Neste curso é possível entender melhor quais são os elementos e as etapas que envolvem o processo de compras, para ajudar o parceiro a ser mais assertivo nos investimentos e obter melhores resultados para o seu negócio e para os clientes. Duração: 2 horas.

Clique aqui e acesse o curso.

Simples Nacional

Impostos? Cálculos? Neste curso é possível entender quais são os impostos incluídos no Simples Nacional e como calculá-los.

Duração: 3 horas

Clique aqui e acesse o curso.

Invista no Planejamento

Tem novas ideias de negócio e está em dúvida do próximo passo? Conheça a importância do planejamento e como aproveitar oportunidades de negócios.

Duração: 3 horas

Clique aqui e acesse o curso.