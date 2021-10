Sebrae realiza ação gratuita para quem deseja se formalizar como MEI em Juiz de Fora

Capacitação ocorre todas as segundas-feiras na agência de atendimento

da Redação - 07/10/2021 06:59

A partir de 18 de outubro, o Sebrae Minas promove, em Juiz de Fora, a oficina gratuita “Como ser MEI na prática” para quem deseja se formalizar como microempreendedor individual (MEI) e necessita de orientação. A atividade ocorre presencialmente todas as segundas-feiras, das 14h às 17h30, e as inscrições devem ser feitas pelo telefone (32)3257-4702 ou na Agência de Atendimento do Sebrae Minas, em Juiz de Fora.

A capacitação tem o objetivo de esclarecer dúvidas de potenciais empresários, com ideia de negócio ou que trabalhem por conta própria, sobre as principais obrigações e os benefícios de se formalizar como MEI. O participante aprenderá a preencher notas fiscais, relatórios e declarações exigidos ao MEI, e será orientado quanto às competências para a gestão do negócio e às noções de planejamento e controles administrativos.

MEI em Minas

Segundo dados da Receita Federal de julho de 2021, seis em cada 10 pequenos negócios em Minas Gerais são microempreendedores individuais (MEI). Dos mais de 213 mil estabelecimentos de micro e pequeno porte abertos no estado neste ano, até 10 de agosto, quase 82% são MEI. De janeiro a agosto, houve aumento de 10% no número de novos MEI em Minas.

De acordo com o relatório da Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2020, realizado no Brasil pelo Sebrae em parceria com o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade (IBPQ), a taxa de empreendedorismo potencial, composta por cidadãos que não têm um negócio, mas pretendem abrir uma empresa em até três anos, teve um incremento de 75%, passando de 30%, em 2019, para 53%, em 2020. O estudo mostra também que a formalização entre os empreendedores brasileiros teve um incremento de 69%, entre 2019 e 2020.

Conheça mais soluções do Sebrae Minas clicando aqui.

Oficina Como ser MEI na prática (gratuita)

Data: a partir de 18 de outubro, todas as segundas-feiras, das 14h às 17h30

Inscrições: (32)3257-4702

Agência de Atendimento do Sebrae Minas em Juiz de Fora: Av. Olegário Maciel 436 - Santa Helena

Horário de atendimento: de segunda a sexta, de 8h30 às 17h30