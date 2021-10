Feira do Empreendedor 2021 está com inscrições abertas

Serão oferecidas 240 capacitações on-line e gratuitas durante os cinco dias de evento. Inscrições ainda podem ser feitas pela internet

da Redação - 19/10/2021 09:50

Estão abertas as inscrições para a Feira do Empreendedor 2021, que acontece de sábado (23/10) até o dia 27 de outubro (quinta-feira). Os empreendedores de todo o país poderão participar das 240 atividades on-line oferecidas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.feiradoempreendedor21.com.br.



Nesta edição, a Feira é realizada na plataforma de realidade virtual Sebrae Experience, que permite uma navegação em ambiente 3D fácil, intuitiva, com acesso imediato aos mais de 1.700 expositores de produtos, serviços e soluções para negócios.

Durante os cinco dias do evento, serão 135 horas de programação que incluem: palestras, casos de sucesso, vídeos-dicas, aula-show e bate-papo sobre abertura de empresa, microempreendedor individual (MEI), finanças, vendas, marketing digital, inovação, exportação, educação empreendedora, perfil empreendedor e franquias.

Entre os palestrantes confirmados estão: Felipe Titto ("Como empreender com sucesso na internet"), Emicida ("Reinventar é para todos"), Ricardo Amorim ("Crise não é sinônimo de perda!"), Gustavo Cerbasi ('Inteligência financeira nos negócios”), Camila Farani ("Você é ponto com ou ponto fora") e Oscar Motomura ("Líder integrador").

Em um espaço exclusivo da Feira, os empreendedores terão acesso aos canais de atendimento remoto do Sebrae, via chat, WhatsApp, telefone e e-mail, onde poderão esclarecer suas dúvidas. Além disso, neste ambiente também serão disponibilizados acesso para download de materiais, como e-books, ferramentas e vídeos tutoriais para quem já tem sua própria empresa, é MEI ou quer abrir um novo negócio.

Haverá também a Arena da Retomado, um espaço dedicado para quem busca alternativas de crédito ou serviços financeiros, além de informações sobre renegociação de dívidas. Os empreendedores também poderão fazer diagnóstico da situação do negócio por meio de um quiz e serem direcionados para conversas on-line com atendentes das instituições financeiras parceiras do evento, de acordo com o seu perfil e localidade. Entre as instituições financeiras estão: Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Povo, Banco Original, BNDES, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, Sicoob e Accrédito.

Já nos dias 24 e 25 de outubro (domingo e segunda-feira), mais de 500 pequenos negócios inscritos na Rodada de Negócios virtual multissetorial da Feira do Empreendedor irão negociar e apresentar seus produtos e serviços para grandes compradores nacionais e internacionais.