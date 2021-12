Ipsemg abre editais para credenciamento de hospitais e profissionais em Minas

Instituto busca ampliar sua rede de assistência à saúde, que reúne quase 800 mil beneficiários

por Patrícia Guimarães - 16/12/2021

Para a seleção, os estabelecimentos interessados devem enviar a documentação exigida no edital. As demais etapas envolvem análise documental e visita técnica, a critério do Ipsemg. Atualmente, 189 hospitais atendem aos beneficiários do instituto em todo estado.Para ampliar a cobertura do plano e levar um atendimento de qualidade para os quase 800 mil beneficiários, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) publicou, nesta semana, edital para credenciamento de hospitais no estado.



Na última terça-feira (14/12), o Ipsemg também publicou um edital de credenciamento para a prestação de serviços odontológicos por pessoa jurídica. Além desses, outros editais estão abertos para a contratação de profissionais e serviços de saúde na capital e nos demais municípios de Minas Gerais.

Os editais e seus anexos e a documentação necessária para sua formalização estão disponíveis no site do Ipsemg, no menu superior “Editais”. Nessa aba estão os processos abertos tanto para a rede própria (interna) quanto para a rede credenciada (externa).

Rede própria

Os serviços da rede própria são oferecidos diretamente nas unidades de saúde do instituto, sendo elas: Hospital Governador Israel Pinheiro (HGIP); Centro de Especialidades Médicas (CEM); Gerência odontológica (Geodont); e as Unidades Regionais, localizadas em alguns municípios.

O Ipsemg mantém abertos os seguintes editais para o credenciamento de médicos especialistas e serviços:

Médico especialista em Pneumologia;

Médico especialista em Cirurgia pediátrica;

Médico especialista em Pediatria;

Médico especialista em Radiologia e Diagnóstico por Imagem;

Médico especialista em Nutrologia;

Médico Pediatra especialista em terapia intensiva pediátrica;

Farmacêutico.

O credenciamento desses profissionais é gerenciado, orientado e controlado pelo Departamento de Gestão de Pessoal da Rede Própria do Ipsemg, de acordo com a legislação vigente e parâmetros rigorosos de avaliação.

Para conferir os editais vigentes e encerrados, clique aqui.

Rede credenciada

A rede credenciada conta com mais de 2 mil prestadores privados que atendem pelo plano do instituto em diversos municípios mineiros. Atualmente, o Ipsemg possui seis editais de credenciamento em aberto:

Hospitais;

Laboratórios;

Laboratórios em tabela de medicina laboratorial;

Laboratórios em tabela de procedimentos laboratoriais;

Prestadores de serviço de saúde pessoa jurídica;

Prestadores de serviço odontológicos pessoa jurídica.

A rede externa de saúde do Ipsemg é controlada pela Diretoria de Políticas em Saúde (DIPS), responsável por gerir, orientar e controlar as atividades relacionadas ao credenciamento dos serviços de saúde. A diretoria define critérios e parâmetros de atendimento, com base na legislação vigente e em conformidade com o perfil demográfico das Regiões Assistenciais do Instituto.

Para acessar os editais vigentes e encerrados, clique aqui.

