A importância da capacitação em tempos de crise





Juliana Freesz 14/04/2020

Investir em treinamentos online pode ser uma das melhores ações que pessoas e empresas podem adotar para potencializar seus resultados.

No contexto das empresas, o treinamento online contribui, significativamente, para alinhar os times, compartilhar informações, treinar pessoas, padronizar processos, entre outras necessidades.



No contexto individual, fazer treinamentos online permite obter novos conhecimentos, desenvolver novas habilidades, aprender sobre diversos assuntos, entre outros.



É fato que são inúmeras as vantagens para esse tipo de investimento. Essa nova realidade que está sendo aperfeiçoada, cada vez mais, com o avanço da tecnologia, não é somente uma oportunidade de aprendizado, mas também uma oportunidade de negócio. Várias são as pessoas que estão empreendendo nesse momento de crise após investirem em treinamentos nessa modalidade. Isso porque não exige deslocamento, possibilita que cada um adeque suas horas de trabalho com as devidas tarefas da sua rotina, possibilita que cada um tenha seu ritmo próprio, avançando em conteúdos que tenha mais facilidade e passando mais tempo naqueles que, por sua vez, sente mais dificuldade, além de garantir uma educação com qualidade, menos custos e maior flexibilidade. O momento é de buscar o oceano azul, aprender novas habilidades e empreender para garantir aquela renda extra. É o momento de investir também no seu desenvolvimento pessoal. Muitas pessoas têm buscado cursos de meditação para controle da ansiedade. Outras, por sua vez, buscando cursos de artesanato para desenvolver novas habilidades e aumentar a renda. São infinitas as possibilidades para as pessoas dentro desse contexto web.



Para as empresas, especialmente nesse momento de crise, é um grande benefício, pois não há custos com impressão, perda de tempo, deslocamentos necessários e prejuízo na rotina de trabalho, além da melhoria no clima organizacional.



Empresas que querem investir nesse processo de treinamento e desenvolvimento, precisam pensar em alguns pontos, sendo o principal deles, o objetivo pelo qual se busca o treinamento. Não basta somente apresentar essa modalidade aos colaboradores; é preciso saber, claramente, quais metas e objetivos querem atingir. Só assim conseguirão avaliar os resultados dessas ações, identificando o que foi bem sucedido e o que pode ser melhorado no próximo. Além disso, essa ação de treinamento e desenvolvimento precisa ser contínua até que ela se torne parte importante da cultura da empresa. Só assim conseguiremos uma equipe mais engajada e sinérgica. Outro ponto importante que vale a reflexão das empresas, é que, além das habilidades a serem alcançadas com o treinamento, os colaboradores se tornarão mais habilidosos quanto ao domínio online, plataformas de ensino e tecnologia.



De fato, poderíamos continuar elencando inúmeras vantagens desse investimento. O que é preciso fazer, antes de investir, é conhecer e levar a sério essa ação de desenvolvimento para que todos os envolvidos possam usufruir desse benefício, seja no contexto pessoal ou profissional. É com disciplina que conseguiremos vencer as barreiras impostas por esse momento atual em que estamos inseridos.

Juliana Freesz tem experiência de 14 anos com consultoria em Gestão de Pessoas; é fonoaudióloga, especialista em comunicação e desenvolvimento humanos e pós graduanda em Planejamento Empresarial e Gestão de Pessoas. Os autores dos artigos assumem inteira responsabilidade pelo conteúdo dos textos de sua autoria. A opinião dos autores não necessariamente expressa a linha editorial e a visão do Portal ACESSA.com

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.