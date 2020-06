Auto performance ou alta performance?





Juliana Freesz 16/06/2020

Inicio esse artigo questionando: como você gerencia o seu tempo? Você faz muitas coisas ao mesmo tempo? Você deixa de fazer suas prioridades porque se perde em redes sociais, vendo e-mail, falando no celular? Você sabe dizer quanto tempo consegue se manter focado numa atividade só? Você tem energia com o que alimenta ou se sente cheio? Você acorda bem disposto ou cansado e com sono? Você bebe água?

Quando você consegue responder a essas perguntas, damos um passo a dois conceitos muito importantes que as pessoas ainda se confundem: auto performance e alta performance.

Quando falamos de auto, estamos nos referindo a nós mesmos. Um exemplo: autorresponsabilidade, ou seja, significa que você é responsável pela vida que está levando. Então, aproveito para te perguntar: Você está satisfeito com sua vida, em todas as áreas? Saúde, emocional, espiritual, parental, social, familiar, servir ao outro, entre outras.

Quando falamos do nosso desempenho em nossas áreas da vida, estamos falando de auto performance, ou seja, nossa capacidade de executar tarefas com maestria ou não. É a capacidade de melhorarmos a nós mesmos, a cada dia. Superar-se.

Já quando falamos em alta performance, estamos pensando no coletivo, na capacidade de superar os obstáculos do ambiente. O foco é no coletivo, na sinergia. É dar o seu melhor com foco no todo.

Então, faço mais uma pergunta: sua mente está focada na auto performance ou na alta performance? Se você respondeu alta performance, que é o termo mais comum a todos, te digo que você só conseguirá atingir se melhorar a sua auto performance.

E como mudar isso? Não é difícil, mas requer disciplina e foco. O primeiro passo para melhorar sua auto performance é respondendo: onde você quer estar, claramente, daqui a 1 ano, 5 anos e 20 anos?

Você já terminou o dia e falou: nossa! Parece que meu dia não rendeu! Fiz tanta coisa e parece que não fiz nada! Isso é muito comum, mas afirmo: não é normal! Essas falas estão diretamente relacionadas à falta de objetivos claros e específicos e metas, seguidos de um bom plano de ação.

Qual é o seu sonho? Já o transformou em meta? Você tem uma visão clara e positiva de onde quer chegar e do que quer conquistar? Você levanta todos os dias com esse objetivo na sua mente e, com pequenas ações diárias, está caminhando para atingi-lo?

Lembre-se: o que você fizer todos os dias é o que fará você alcançar o seu sonho. Mexa-se! Programe-se! Reprograme-se! Trace seus objetivos de vida: pessoais, profissionais, espirituais, familiares, parentais, emocionais. Pense no seu sonho todos os dias, várias vezes ao dia. Respire fundo, deixe ele penetrar na sua mente, concentre-se nele, imagine que ele está sendo realizado, sinta a realidade desse acontecimento, as pessoas que estão com você nessa conquista, o cheiro, as cores, as roupas que você usa. Viva, intensamente, esse sonho na sua mente. Em seguida, vá para o papel. Anote, em detalhes, a meta desse sonho: seja específico, trace indicadores que meçam o seu caminhar, estabeleça prazo e aja! Determinação: determinar + agir. Não perca mais tempo levando uma vida mediana. Você é o único responsável pela vida que está levando!

Juliana Freesz tem experiência de 14 anos com consultoria em Gestão de Pessoas; é fonoaudióloga, especialista em comunicação e desenvolvimento humanos e pós graduanda em Planejamento Empresarial e Gestão de Pessoas. Os autores dos artigos assumem inteira responsabilidade pelo conteúdo dos textos de sua autoria. A opinião dos autores não necessariamente expressa a linha editorial e a visão do Portal ACESSA.com

