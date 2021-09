Suicídio e trabalho: como prevenir?

Trabalhadores estão adoecendo mentalmente por conta da sobrecarga de trabalho

por Juliana Freesz - 11/09/2021

Estamos no mês de prevenção ao suicídio, embora saibamos que esse tema precisa ser exposto todos os dias do ano. Isso porque cerca de 800 mil pessoas acabam com suas vidas todos os anos no mundo, o que equivale a uma morte a cada 40 segundos.



Transtornos de humor como ansiedade, burnout, depressão e bipolaridade podem estar ligados à ideação suicida.

Carga genética, instabilidade financeira, questões psicossociais, entre outras, podem ser causas dos transtornos de humor. E um outro fator tem chamado atenção nesses casos: os aspectos socioprofissionais.

Trabalhadores estão adoecendo mentalmente por conta da sobrecarga de trabalho, problemas no clima organizacional, condições insalubres de trabalho, exposição a riscos ocupacionais, medo e insegurança do desemprego, isoladamente ou em conjunto estão impactando negativamente na saúde do trabalhador.

Por isso, algumas ações podem prevenir o suicídio decorrente de causas do trabalho. Dentre elas, podemos citar pesquisas de clima organizacionais regularmente como medidor do ambiente de trabalho (físico e mental); programas de conscientização sobre promoção e prevenção da saúde em geral, principalmente aquelas com risco de se tornarem crônicas; programas de incentivo à prática de atividade física e alimentação saudável; programas de incentivo e promoção da saúde mental; prática efetiva das determinações legais nas Normas Regulamentadoras que preveem a saúde e segurança dos funcionários como PPRA, CIPA, EPI, etc; investimento em cursos de aprimoramento e aperfeiçoamento como fatores de motivação para um plano de carreira; cuidados com o ambiente físico da empresa como mobiliário adequado, iluminação, espaços confortáveis também para refeição e descanso; criação de áreas de interação e descanso como fator para renovar as energias do funcionários em seu período laboral; controle da exposição à agentes físicos/químicos/biológicos que são nocivos à saúde.

É muito importante que as empresas tenham consciência da importância de se proteger seu maior patrimônio, que são as pessoas.

Um mesmo trabalho pode contribuir para o desenvolvimento da identidade e da autonomia de um trabalhador, ou, ao contrário, pode servir de instrumento para a sua desestruturação psíquica.