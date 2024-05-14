



Artigo

Vender com autoridade

20/11/2006





Gerente de Vendas! Que poder n?o ? mesmo? Status perante a sociedade por exercer a fun??o de comandar pessoas. T?tulo almejado por muitos que sonham ser algu?m na vida. Na maioria das vezes, andam de terno e gravata e adoram crach?s com letras grandes para destacar sua posi??o. Em alguns casos s?o os donos da verdade, ouvem por obriga??o, por?m, quase n?o d?o import?ncia ao que lhe ? falado.

Passam uma falsa imagem de humildade, quando na verdade, enche o peito para dizer: - L? na loja (empresa) quem manda sou eu! Claro que estou conjeturando... Entretanto, sabemos ser assim a maioria das ger?ncias, quando n?o s?o piores, expressada atrav?s de imposi?es e abuso do poder, coagindo pessoas a realizarem tal tarefa por for?a de sua posi??o. Muito cuidado, gerentes de vendas: os seus dias est?o contados.

Se o problema fosse somente com os gerentes de vendas tudo bem, por?m, quando se gerencia de forma equivocada e sem prepara??o, sua equipe de vendas tamb?m vai para o espa?o. Alta rotatividade de vendedores, equipe com baixa alto-estima, depressivas, desmotivadas e sem perspectiva de um futuro na empresa.

Tudo isso porque as reais necessidades individuais de sua equipe n?o s?o solucionadas. Gerentes despreparados n?o conseguem visualizar esse princ?pio.

Particularmente tenho horror a t?tulos. Se apegar a t?tulos como forma de massagear o ego ? como um impetuoso v?cio. Levam pessoas a chegarem ao extremo de se matarem por posi??o.

O sentimento de perda desses t?tulos leva a uma depress?o profunda. ? verdade! Conhe?o pessoas que a vida perdeu o sentido porque o t?tulo e a posi??o de poder era o sustent?culo de suas vidas.

Essa ? para o super gerente de vendas: - Voc? como gerente consegue analisar, identificar e satisfazer as reais necessidades de seus comandados? Ah! Nunca pensou nisso? Imagino que n?o. Voc? realmente ? um gerente e n?o um l?der! ?... l?der sim. Vamos tratar a partir de agora do que ? ser um l?der e n?o um gerente.

Lideran?a

Sempre busco estudar muito e notei que as coisas realmente est?o mudando. Aprendi que n?s gerenciamos a n?s mesmos, nossa conta banc?ria, nossos carn?s, nossas tarefas do dia-a-dia e etc. Descobri que, na realidade, pessoas n?o s?o gerenciadas, e sim lideradas.

Lideran?a: ? a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente visando atingir os objetivos comuns.

Quando a pessoa utiliza o poder para liderar ela usa a palavra ?fa?a? como sendo mandamento imposto por sua posi??o na empresa. Muitas vezes leva as pessoas a fazerem coisas que prefeririam n?o fazer.

Ao contr?rio. Quando o l?der lan?a m?o de sua autoridade ele tem a habilidade de utilizar sua influ?ncia pessoal para conseguir que as pessoas fa?am as coisas de boa vontade. Agindo desta maneira ele estar? abrindo m?o do seu poder e utilizando sua autoridade.

Agora sim! Podemos come?ar dizendo que o primeiro grande passo para ser um excelente l?der ? que ele deve deixar o ego de lado e parar com a bobeira de se ater a t?tulos.

Sustente-se em sua conduta dando bons exemplos. Nunca coloque uma prova sobre seus subordinados que voc? n?o possa suportar. Um l?der de verdade constr?i relacionamentos saud?veis regado de confian?a, onde ouvir ? uma das habilidades mais preciosas que um l?der deve desenvolver.

Gerente, a escolha ? sua, seja um l?der de sucesso ou perca sua autoridade. ? como dizia Margaret Thatcher: ?Estar no poder ? como ser uma dama. Se tiver que lembrar ?s pessoas quem voc? ?, voc? n?o ?.

Sucesso e tudo de bom!

F?bio Acauhi ? palestrante, consultor

e instrutor de vendas - autor do projeto Venda Eficiente

Atua h? 14 anos na ?rea de ensino com ?nfase em psicologia da aprendizagem