Distante dos pais... Mas perto no cora??o Quem mora longe de casa acaba se acostumando a passar o segundo domingo
de agosto sozinho e a recompensar o paiz?o de outra maneira
Quando apareceu a oportunidade, ela agarrou com unhas e dentes. Tassiana Sapi (foto abaixo) tinha acabado de terminar a faculdade de jornalismo, quando, ainda sem emprego, ficou sabendo da possibilidade de trabalhar em um cruzeiro, que passaria por v?rias cidades das Am?ricas e Europa.
A id?ia pareceu ?nica, e, desde ent?o, j? se passaram seis meses e muitas datas. O anivers?rio dela, o dia das m?es, o anivers?rio da m?e e at? de um dos irm?os.
No pr?ximo dia 12 de agosto, vem o desafio. O pai, "grande chuchu da vida dela", como mesmo faz quest?o de classificar, vai ter que ficar sem o abra?o de felicidades.
Mas, de longe, ela garante que alguma surpresa vai preparar
para o famoso senhor Ronaldo.
"A inten??o ? que
vale, n??", brinca.
E criatividade ? o que n?o falta para ela. No anivers?rio da m?e, por exemplo, a jornalista criou um blog e fez textos durante v?rios dias. E s? na data exata, revelou o segredo.
"Quem t? longe deve colocar a cabe?a para funcionar. Tem muitas
maneiras da gente estar presente, mas sempre ? importante a gente
demonstrar o quanto gosta, em primeiro lugar".
O namorado dela, Gustavo Castro, tamb?m est? fora do pa?s, neste momento na Austr?lia. O turism?logo afirma que, da mesma forma, pretende fazer uma surpresa para o pai que est? no Rio de Janeiro.
Voc? tamb?m est? nesta situa??o? Ent?o anote algumas dicas e fa?a o seu "velho" feliz no segundo domingo de agosto.
Presenteie e fique perto no cora??o
Recorra ao correioSe voc? ? daqueles que n?o dispensam o presente tradicional, a dica ? deixar que os correios fa?am a entrega por voc?. Escolha aquilo que acha que mais combina com o estilo do seu pai, embrulhe bem (o correio s? aceita encomendas em caixas; envelopes s? para papel) e m?os ? obra. Essa lembran?a para o pai que est? longe, pode peg?-la de surpresa.
Nossa dica: se seu pai mora em outro estado ou em uma cidade pequena, n?o deixe para postar na sexta-feira, v?spera do domingo dos pais. Muitas cidades do Brasil, n?o fazem entrega no s?bado, e o correio trabalha com muitas encomendas nessa ?poca do ano. Agora, se voc? vai postar sua lembran?a como encomenda simples, os correios aconselham que a postagem aconte?a at? oito dias antes da data de entrega pretendida.
Recorra ? internetColoque seu pai na rede! Aproveite a se??o declare seu amor para o o seu pai do Caderno Especial de Dia dos Pais 2007 do portal para dizer que ama seu pai, para o mundo inteiro ouvir.
Nossa dica: Escolha uma foto para anexar que ele est? bem charmoso e se poss?vel, com voc? do lado. Al?m de avisar para ele, mande um e-mail para todos os amigos do "velho" que s?o ligados nas novas tecnologias.
Mande uma telemensagemElas ainda est?o em alta! E cada vez mais bem preparadas, diga-se de passagem. Stella Penteado, dona de um servi?o de telemensagens da cidade, acredita que esse tipo de mensagem "fala pelas pessoas".
Ela comenta que muita gente que pede o servi?o fica surpreso com a beleza das palavras e acaba sempre soltando uma frase do tipo: "era tudo que eu queria dizer". Muitas telemensagens da cidade, oferecem ainda a possibilidade da pessoa ouvir a rea??o de quem est? recebendo os parab?ns.
Nossa dica: Escolha bem a mensagem que voc? vai mandar, n?o tenha medo de pedir para ouvir. Com o tema "Dia dos Pais" s?o em m?dia 80 tipos diferentes.
Mande um telegramaO telegrama ainda ? um artif?cio muito usado para desejar felicidades ? algu?m. De acordo com S?rgio Sacramento, da ag?ncia dos correios Padr? Caf? de Juiz de Fora, o n?mero desses "recados objetivos" mais que dobra nesse ?poca do ano. Talvez porque ele ainda represente uma certeza de entrega r?pida para muita gente.
Nossa dica: Aproveite as mudan?as na postagem do telegrama para mandar um recado original. Se voc? ainda n?o sabe, n?o se paga mais pelo n?mero de palavras escritas. Ent?o, aproveite as 60 palavras que est?o dispon?veis para fazer seu telegrama um recado diferente: pense em uma m?sica, um poema ou escreva seu recado utilizando todos os espa?os.
