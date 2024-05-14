Distante dos pais... Mas perto no cora??o Quem mora longe de casa acaba se acostumando a passar o segundo domingo

de agosto sozinho e a recompensar o paiz?o de outra maneira

Rep?rter:Fernanda Leonel

Designer: Laura M. Ferreira

Edi??o: S?lvia Zoche

julho2007

Quando apareceu a oportunidade, ela agarrou com unhas e dentes. Tassiana Sapi (foto abaixo) tinha acabado de terminar a faculdade de jornalismo, quando, ainda sem emprego, ficou sabendo da possibilidade de trabalhar em um cruzeiro, que passaria por v?rias cidades das Am?ricas e Europa.

A id?ia pareceu ?nica, e, desde ent?o, j? se passaram seis meses e muitas datas. O anivers?rio dela, o dia das m?es, o anivers?rio da m?e e at? de um dos irm?os.

No pr?ximo dia 12 de agosto, vem o desafio. O pai, "grande chuchu da vida dela", como mesmo faz quest?o de classificar, vai ter que ficar sem o abra?o de felicidades.

Mas, de longe, ela garante que alguma surpresa vai preparar para o famoso senhor Ronaldo. "A inten??o ? que vale, n??" , brinca.

E criatividade ? o que n?o falta para ela. No anivers?rio da m?e, por exemplo, a jornalista criou um blog e fez textos durante v?rios dias. E s? na data exata, revelou o segredo.

"Quem t? longe deve colocar a cabe?a para funcionar. Tem muitas maneiras da gente estar presente, mas sempre ? importante a gente demonstrar o quanto gosta, em primeiro lugar" .

O namorado dela, Gustavo Castro, tamb?m est? fora do pa?s, neste momento na Austr?lia. O turism?logo afirma que, da mesma forma, pretende fazer uma surpresa para o pai que est? no Rio de Janeiro.

Voc? tamb?m est? nesta situa??o? Ent?o anote algumas dicas e fa?a o seu "velho" feliz no segundo domingo de agosto.

Presenteie e fique perto no cora??o

Recorra ao correio Se voc? ? daqueles que n?o dispensam o presente tradicional, a dica ? deixar que os correios fa?am a entrega por voc?. Escolha aquilo que acha que mais combina com o estilo do seu pai, embrulhe bem (o correio s? aceita encomendas em caixas; envelopes s? para papel) e m?os ? obra. Essa lembran?a para o pai que est? longe, pode peg?-la de surpresa. Se voc? ? daqueles que n?o dispensam o presente tradicional, a dica ? deixar que os correios fa?am a entrega por voc?. Escolha aquilo que acha que mais combina com o estilo do seu pai, embrulhe bem (o correio s? aceita encomendas em caixas; envelopes s? para papel) e m?os ? obra. Essa lembran?a para o pai que est? longe, pode peg?-la de surpresa. Nossa dica: se seu pai mora em outro estado ou em uma cidade pequena, n?o deixe para postar na sexta-feira, v?spera do domingo dos pais. Muitas cidades do Brasil, n?o fazem entrega no s?bado, e o correio trabalha com muitas encomendas nessa ?poca do ano. Agora, se voc? vai postar sua lembran?a como encomenda simples, os correios aconselham que a postagem aconte?a at? oito dias antes da data de entrega pretendida.

Recorra ? internet Coloque seu pai na rede! Aproveite a Coloque seu pai na rede! Aproveite a se??o declare seu amor para o o seu pai do Caderno Especial de Dia dos Pais 2007 do portal para dizer que ama seu pai, para o mundo inteiro ouvir. Nossa dica: Escolha uma foto para anexar que ele est? bem charmoso e se poss?vel, com voc? do lado. Al?m de avisar para ele, mande um e-mail para todos os amigos do "velho" que s?o ligados nas novas tecnologias.

Mande uma telemensagem Elas ainda est?o em alta! E cada vez mais bem preparadas, diga-se de passagem. Stella Penteado, dona de um servi?o de telemensagens da cidade, acredita que esse tipo de mensagem "fala pelas pessoas". Elas ainda est?o em alta! E cada vez mais bem preparadas, diga-se de passagem. Stella Penteado, dona de um servi?o de telemensagens da cidade, acredita que esse tipo de mensagem "fala pelas pessoas". Ela comenta que muita gente que pede o servi?o fica surpreso com a beleza das palavras e acaba sempre soltando uma frase do tipo: "era tudo que eu queria dizer". Muitas telemensagens da cidade, oferecem ainda a possibilidade da pessoa ouvir a rea??o de quem est? recebendo os parab?ns. Nossa dica: Escolha bem a mensagem que voc? vai mandar, n?o tenha medo de pedir para ouvir. Com o tema "Dia dos Pais" s?o em m?dia 80 tipos diferentes.