Lara Rodrigues

De Juiz de Fora para o "S?tio do Picapau Amarelo"

Ana Let?cia Sales

4/11/02

Foi atrav?s desta pe?a que ela foi selecionada. O fot?grafo Pina assistiu ao espet?culo e logo falou de Lara na ag?ncia Desir. "Assim, eu fui chamada para os testes do S?tio em um dia e no outro eles j? me ligaram chamando para o segundo teste". Mas Lara nem precisou de um outra avalia??o. O "Tio Talma" (como Lara chama o diretor) se encantou com a menina e com seu desempenho diante das c?meras. A escolha foi imediata. Lara foi de mudan?a para o Rio onde j? est? vivendo h? um ano.

"Fiquei muito feliz por ter conseguido esse papel em um programa como o 'S?tio'. Eu me divirto bastante durante as grava?es", conta. Mas, al?m da divers?o, a vida de Lara est? mudando bastante em fun??o do novo trabalho. No Rio, a atriz-mirim mora na casa da tia. A m?e, Cristiane, fica uma semana em Juiz de Fora e outra no Rio. Lara tem mais duas irm?s, Rafaela de 14 anos e Let?cia de 7. Tamb?m tenho meu 'irm?o de final-de-semana' o Pedro, que ? da minha idade", diz Lara do primo com quem cresceu junto.

Vida de atriz

Lara tem uma agenda atribulada para seus 11 anos. Vai para o col?gio ?s 7h30, onde est? cursando a 5? s?rie, e estuda at? ?s 13h, quando a van da Globo a busca direto para as grava?es, que acontecem de segunda a s?bado, e n?o tem hora para terminar. "?s vezes terminamos mais cedo, ?s 16h, mas pode acontecer de ficarmos at? mais tarde, saindo da Globo s? ?s 18h ou 19h", explica a atriz. Quando chega em casa ? hora de fazer os deveres e estudar para as provas. "A vida de atriz ? puxada. Eu dou o seguinte conselho para quem quer seguir essa carreira: tem que correr atr?s, porque ? dif?cil", afirma.







Lara conta que j? era f? do "S?tio do Picapau Amarelo" antes da nova vers?o da Globo. "Quando reprisaram a s?rie na TVE eu assistia todos os dias e quando n?o conseguia, minha m?e gravava os cap?tulos para que eu pudesse ver depois. E eu adorava", conta.





Artista mirim com jeito de Minas



Como uma artista profissional, Lara posa para as fotos com a desenvoltura de uma modelo experiente. Ela chegou a fazer alguns cursos de modelo em Juiz de Fora e no Rio j? foi chamada para participar dos cursos do Tablado. Mas o tempo n?o ajuda. "Quando terminar minha participa??o no S?tio, com certeza vou seguir a carreira de atriz", conta Lara com um brilho nos olhos.

De Juiz de Fora, Lara diz que gosta do "jeitinho" da cidade. "Aqui ? muito tranq?ilo... nunca tem engarrafamento...", ri ela com cara de travessa. Sempre que pode Lara vem visitar a fam?lia na cidade. Passa suas folgas na casa da av?, que mora no Centro, ou ent?o na pr?pria casa no Cascatinha, quando mata as saudades da irm?zinha, Let?cia. ? aqui que Lara aproveita para curtir a vida de crian?a e brincar com os amigos.

Assim a menina vai conciliando a vida atribulada com as "reina?es de Narizinho" no "S?tio do Picapau Amarelo" com a vida de Lara e muitos sonhos de crian?a e adulto na cabe?a.