Ekil?brio Cia. de Dan?a

Juiz de Fora no cen?rio art?stico nacional

Deborah Moratori

6/12/02

O estilo ? a dan?a contempor?nea e a perspectiva inclusiva. A Ekil?brio Cia. de Dan?a foi formada em 1998 e ? composta atualmente por sete bailarinos, dois deles portadores de defici?ncias m?ltiplas (visual, auditiva e mental) - um tamb?m portador de defici?ncia motora.

Entre os bailarinos do grupo, C?ssia Guedes, Coriseu Guedes, Louise Moraes, Mau? C?rtes, Ra?ssa Moraes, Ricardo Visciano e Sylvia Renhe que tamb?m assume a dire??o coreogr?fica da companhia.

O grupo desenvolve um trabalho inclusivo com uma linguagem pr?pria dentro das no?es e constru?es da dan?a. Essas atividades t?m como proposta quebrar preconceitos e mostrar a beleza nas diferen?as. "A Ekil?brio ? um espa?o aberto para todos. Brancos, negros, homossexuais, portadores ou n?o de defici?ncia t?m a oportunidade de participar do trabalho de inclus?o social", explica a diretora e idealizadora da companhia Christine S?lmor.



E o benef?cio dessa atividade ? percebido atrav?s do desenvolvimento social, motor e da qualidade de vida em geral dos integrantes. N?o s? os portadores de defici?ncia percebem essa melhoria. Segundo Christiane, a eleva??o da auto-estima, decorrente do trabalho do grupo, ? compartilhada por todos os bailarinos.

Primeiros passos

A hist?ria da Ekil?brio Cia. de Dan?a come?ou a ser escrita a partir da realiza??o de um projeto de dan?a na Zona Norte de Juiz de Fora. Percebendo o potencial art?stico de alguns participantes do programa e a import?ncia de se aproximar realidades distintas, surgiu a id?ia de formar uma companhia que tivesse como objetivo a profissionaliza??o de seus integrantes.

O ind?cio de que a idealizadora do projeto estava seguindo a dire??o correta surgiu com a sele??o da Ekil?brio para apresentar o espet?culo Metamorfoses no I Congresso Latino-Americano de Arte-Educa??o Inclusiva. A aprova??o mostrou que o trabalho apresentava um bom n?vel de desenvolvimento e estava pronto para ser expandido.

A primeira conquista importante aconteceu um ano ap?s a cria??o do grupo em Jo?o Pessoa no V Festival Nacional de Arte Sem Barreiras. Na ocasi?o, a Ekilibrio foi considerada companhia revela??o no cen?rio nacional.

Aplausos

A partir da? surgiram convites para apresenta?es em todo o pa?s e o grupo foi inclu?do no programa Very Special Arts da Funarte e do Minist?rio da Cultura como uma das melhores companhias de dan?a do Brasil que inclui o portador de defici?ncia.

O reconhecimento abriu as portas para mais incentivos como a contempla??o na Lei Murilo Mendes de Incentivo ? Cultura em 2000 e a aprova??o da companhia em outras leis de benef?cio financeiro. Nos anos seguintes, a companhia se apresentou em v?rios festivais, e participou de encontros e semin?rios sobre inclus?o social. Na trajet?ria de espet?culos, cidades como Bras?lia, Campinas, Goi?nia e Belo Horizonte.

Em 2002, o trabalho da Ekilibrio mereceu refer?ncia especial no Pr?mio Mercocidades de Cultura por sua atua??o relevante pela valoriza??o e inser??o social do homem. "No in?cio deste ano, a companhia tamb?m foi convidada a se apresentar em Portugal, mas a oportunidade fica agendada para 2003, dependendo dos patroc?nios", ressalta Christine.

Pas des deux

Atualmente, a Ekil?brio conta com o incentivo financeiro de empresas de Juiz de Fora que apostam e acreditam no trabalho da companhia. As parcerias possibilitaram a conquista de um espa?o onde o grupo realiza os ensaios di?rios dos integrantes do grupo.

A diretora da Ekilibrio pretende transformar instalar no local um cyber caf? e abrir a casa ao p?blico, transformando-a num mini-centro cultural, espa?o de incentivo ?s v?rias linguagens art?sticas.

Agenda cultural

Para o ano que vem, al?m de Portugal, os convites para apresenta?es e participa?es em workshops incluem um retorno a Goi?nia, o estado do Par? e o Encontro da Dance and Children International, em Salvador.

A companhia tamb?m tem planos de estender o projeto Adolesc?ncia Repensando os Valores ?s escolas infantis de Juiz de Fora. O trabalho consiste em sensibilizar as crian?as sobre a quest?o da inclus?o social e conscientiz?-las da import?ncia de participar de atividades culturais.

Na previs?o para 2003, um novo espet?culo est? sendo ensaiado, e ainda fica a possibilidade de a companhia abrir vagas para a participa??o de novos bailarinos a partir de fevereiro.

A Ekil?brio Cia. de Dan?a funciona na Rua Padre Caf?, 494. Mais informa?es, pelo telefone 3214-8845 ou pelo e-mail ekilibriociadedanca@acessa.com.



