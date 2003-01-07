T?nia Bicalho

Talento juizforano multi-instrumetal

Ana Let?cia Sales

7/01/03

Aos seis anos, T?nia j? fazia sua primeira apresenta??o, no col?gio Santa Catarina Labour?, no bairro S?o Mateus. "Eu me apresentei tocando viol?o e cantando com a minha turma. Lembro que o viol?o era bem maior que eu e sempre me dava bolhas nos dedos", se diverte. Ela relembra que aos sete anos iniciou aulas de flauta doce no Pr?-M?sica e l? come?ou a se envolver mais intimamente com o mundo musical. Este foi o ?nico instrumento que T?nia n?o aprendeu a tocar sozinha. "Eu me apresentava com o Coral do Pr?-M?sica e viajava com eles pela regi?o" explica.

Uma cantora quase professora

Aos 13 anos T?nia passou a se interessar pelo teatro, tamb?m no Pr?-M?sica. "At? meus 17 anos estive envolvida com a vida teatral. Mas como decidi fazer faculdade de Letras eu n?o tive mais tanto tempo para o teatro" conta. Nessa ?poca a artista fazia composi?es e gravava trilhas sonoras para as pe?as. O saudoso diretor teatral S?rgio Lessa foi um grande incentivador de T?nia nesse momento. Ela fez in?meras trilhas para grupos de Juiz de Fora, entre eles o "Grupo de Teatro da Academia", a humorista Lol? Neves, Toninho Dutra, entre outros. "Eu conciliava a grava??o de jingles com as aulas de Portugu?s", lembra. Mas a cantora n?o deu muito espa?o para a profiss?o de professora e ela abandonou o magist?rio.

De 1995 a 2000 T?nia foi cantora da "Orquestra de Jazz do Pr?-M?sica". J? em 1998 ela volta a tocar e cantar sozinha ou acompanhada de colegas m?sicos, como Jo?ozinho da Percuss?o. "Comecei a fazer temporadas em casas de Juiz de Fora como o 'Telonious', o 'Paladart' e o 'Marrackech'", afirma.

Divisor de ?guas

T?nia conta que a viola foi o divisor de ?guas na sua carreira. Ela conheceu o instrumento em dezembro de 2000 e n?o o deixou mais de lado. Em junho de 2001 j? estava em est?dio gravando o primeiro CD, intitulado Violazz que foi indicado para o "Pr?mio Caras de M?sica". Nessa fase T?nia conheceu os cariocas Fred Martins, autor de "Novamente", (m?sica gravada por Ney Matogrosso no CD "Olhos de Farol"), assim como o poeta Marcelo Diniz. Mais tarde, Fred e Marcelo seriam autores de quatro m?sicas do ?ltimo CD da cantora, chamado sutilmente, T?nia Bicalho (foto ? direita).

O novo trabalho, que tem o apoio da Lei Municipal Murilo Mendes, possui dez faixas, sendo seis de autoria da cantora. Lan?ado em dezembro de 2002 o CD mostra todo o talento da compositora, arranjadora e multi-instrumentista juizforana. "Eu fa?o uma grande mistura com os instrumentos musicais nesse trabalho e por isso sou chamada de multi-instrumentista", ri a cantora. Entre os instrumentos que T?nia toca no CD est?o o viol?o de a?o e de nylon, percuss?o, baixo, viola de dez cordas, piano, teclado, entre outros. O CD tamb?m conta com a participa??o dos percussionistas juizforanos Vicente Martins e Jo?ozinho da Percuss?o.

Daqui para frente T?nia Bicalho pretende dar continuidade ao trabalho para al?m das montanhas de Minas. O novo CD j? foi lan?ado no Rio de Janeiro e agora a carreira vai seguir na "Cidade Maravilhosa" onde as portas do sucesso j? come?aram a se abrir para T?nia.

