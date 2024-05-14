Exposi?es homenageiam Pedro Nava e resgatam a cultura de JF

A primeira mostra contou com a participa??o de 22 artistas mineiros que criaram trabalhos inspirados nos seis livros de mem?ria de Nava. S?o esses trabalhos que ilustram a agenda e o calend?rio 2003 da universidade. Cada m?s ? ilustrado com uma obra de doze dos artistas selecionados.

Navalha do Tempo, ? mostra atualmente no Centro de Estudos Murilo Mendes, exp?e objetos do autor que nunca foram expostos para o p?blico. H?, inclusive, a montagem fiel do apartamento onde Pedro Nava passou a maior parte de sua vida. Objetos corriqueiros e outros inusitados como a cadeira do fantasma, que o escritor acreditava ser do presidente Ant?nio Carlos Ribeiro de Andrada; o rel?gio arm?rio, citado em Galo das Trevas e a m?quina de escrever usada por Nava.

A mostra, que foi inaugurada em 5 de junho, data de nascimento do escritor, e ficar? em exposi??o at? 31 de agosto, conta ainda com os originais dos seis livros do escritor - datilografados e com as corre?es feitas por ele -, bilhetes, cartas, cadernos de anota??o, desenhos de inf?ncia, anota?es de viagens e di?rios. Os objetos de uso pessoal do escritor foram emprestados pela fam?lia e outra grande parte do acervo que comp?e a exposi??o foi cedida pela Casa de Cultura Rui Barbosa,do Rio de Janeiro. A exposi??o tem como curadora a diretora do CEMM e professora da UFJF, Val?ria Faria.

A carta-testamento do artista e suas tr?s vers?es tamb?m est?o presentes na exposi??o que foi dividida em quatro temas. O primeiro deles mostra a rela??o de Nava com Juiz de Fora, lugar onde nasceu e por que sempre teve muita estima. Em outra sala encontra-se o Nava m?dico, um homem que exerceu a profiss?o durante mais de 30 anos. H? tamb?m uma parte documental com documentos originais do autor como sua certid?o de nascimento. Um outro lado do escritor, exibido na mostra, ? o humor e a pornografia.

"Com essa exposi??o, estamos cumprindo a fun??o de resgate da cultura e da mem?ria de um dos maiores escritores brasileiros, reconhecido internacionalmente", comemora a professora Val?ria Faria.