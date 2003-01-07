Grupo Corisco

Tr?s anos de devo??o ao som e ao ritmo

Deborah Moratori

16/12/02

Renato Melo (bateria), Glauco Batista (vocal e contrabaixo) e Guty Mendes (vocal e guitarra) formam o Grupo Corisco. O nome foi escolhido em um livro de Antroposofia e significa pedra quente que cai do c?u cheia de energia. Pedra, no caso remete ao rock'n roll - rock, do ingl?s, pedra.

Neste m?s de dezembro, a banda completa tr?s anos, desde o in?cio com a forma??o original. Na verdade, a hist?ria do grupo come?ou bem antes de 1999. Glauco e Guty j? tocavam no Quarrymen e est?o juntos h? 10 anos.

Com o fim, do Quarrymen, resolveram montar uma banda e foi a? que Renato apareceu na hist?ria para formar o trio que recebeu o nome de Grupo Corisco.

E os m?sicos explicam, com experi?ncia de quem tamb?m faz parte de uma banda - Boa Pergunta -, "? muito mais dif?cil tocar em um trio. O trio tem que se desdobrar para encher a m?sica, eles t?m que se multiplicar para a m?sica n?o ficar pobre."

Som festivo

"A melhor banda dos ?ltimos tempos da ?ltima semana". O verso dos Tit?s ? ideal para definir o trio cuja principal caracter?stica ? o descompromisso. Os ensaios acontecem - quando acontecem - de seis em seis meses "para reciclar o repert?rio e compor m?sicas pr?prias", completa Glauco. "O Corisco tem um estilo pr?prio, cheio de improvisos e adapta?es", revela Guty. "E isso acontece porque estamos entrosados musicalmente j? temos maturidade profissional e musical".

No repert?rio do trio, covers e interpreta?es de soul, funk, m?sica negra americana, pop rock nacional e internacional e MPB. Um som dan?ante e festivo, como Glauco faz quest?o de classificar.

Entre os cantores interpretados os nacionais Ed Motta, Djavan, C?ssia Eller, Ana Carolina e Gonzaguinha, al?m de Roberto Carlos. "Ali?s, nossa vers?o de Emo?es ? especial", lembra Glauco.

L? fora eles curtem Jamiroquai, The Police, ambos trios, Rolling Stones, The Beatles, The Doors e a m?sica negra de James Brown.

E fazem quest?o de frisar: "O grupo tem influ?ncia da m?sica negra. Na verdade, o jeito de tocar do Corisco que ? negro. A gente entende o ato de tocar como uma celebra??o quase que religiosa, de devo??o ao som e ao ritmo", explica Glauco.

Ano novo, vida nova

Atualmente, al?m de se apresentar por casas noturnas da cidade e regi?o, o Corisco vem desenvolvendo um trabalho autoral. Eles j? t?m duas m?sicas pr?prias, Na cidade e Demor? - composi?es de Glauco e Guty. O baterista Renato fica respons?vel pelos arranjos e pela lapida??o final do trabalho.

O Cd vai mesclar covers e repert?rio pr?prio. E o grupo faz uma promessa aos f?s: "o Cd deve sair em 2003", arrisca Guty, sem pressa. F?s que t?m entre 18 e 35 anos. "O Corisco n?o faz um som adolescente, mas rec?m maduro para um p?blico universit?rio", resume Glauco.

P?blico seleto cuja aceita??o ?s composi?es pr?prias est? melhorando. "O pessoal j? est? cantando. ? prefer?vel um p?blico fiel de 20 mil pessoas do que 20 milh?es de alienados", Guty completa. "P?blico que tem uma ?tima noite de boas interpreta?es e bom som de qualidade e um repert?rio bem escolhido", finaliza Glauco.

Para entrar em contato com o Grupo Corisco, basta ligar para o telefone 9962-8016 ou enviar um e-mail para o endere?o glaucobatist@acessa.com.