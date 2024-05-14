Notas Legais

INFORMA??ES DE CAR?TER LEGAL

FAVOR LER ATENTAMENTE ANTES DE USAR ESTE SITE.

O site ACESSA.com ? um servi?o totalmente interativo, de autoria da ArtNet Sistemas Internet e idealizado para oferecer, atrav?s da Internet, informa?es, presta??o de servi?os, neg?cios, compras, lazer e cultura, a partir da integra??o e articula??o din?micas de bases de dados para ?reas urbanas. Na vers?o aqui veiculada constitui-se num guia e canal de relacionamento com os mais diversos setores da cidade de Juiz de Fora - MG.

Ao utilizar qualquer material deste site, voc? est? concordando com os Termos de uso do servi?o abaixo descritos. Se n?o concorda com eles, n?o use o site nem qualquer material nele contido.

Termos de uso do servi?o

O acesso ao site ACESSA.com ? gratuito. A ArtNet poder? criar ?reas de acesso exclusivo aos seus clientes ou para terceiros especialmente autorizados. O visitante poder? usar o site ACESSA.com apenas para fins legais. O visitante n?o poder? usar o site ACESSA.com ou seus servi?os para publicar, enviar, distribuir ou divulgar nenhum material ou informa??o de car?ter difamat?rio, obsceno ou il?cito, inclusive informa?es de propriedade exclusiva pertencentes a outras pessoas ou empresas, bem como marcas registradas ou informa?es protegidas por direitos autorais, sem a expressa autoriza??o do detentor desses direitos. Ainda, o visitante n?o poder? usar o site ACESSA.com para obter ou divulgar informa?es pessoais, inclusive endere?os na Internet, sobre os usu?rios do site ACESSA.com.

A Artnet empenha-se em manter a qualidade, atualidade e autenticidade das informa?es do site ACESSA.com, mas n?o ? respons?vel pelas conseq??ncias de quaisquer falhas que possam eventualmente existir no site ACESSA.com, ou por poss?veis lucros cessantes ou danos decorrentes dessas falhas. O visitante n?o deve ter como pressuposto que o site ACESSA.com ou seu conte?do sejam isentos de erros, ou que ser?o adequados ao objetivo particular que o visitante tem em mente ao us?-lo. A Artnet poder?, a seu exclusivo crit?rio e em qualquer tempo, modificar ou desativar o site ACESSA.com, bem como limitar, cancelar ou suspender seu uso ou o acesso ao site ACESSA.com, e/ou, fazer modifica?es nestes Termos de Uso.

Direitos Autorais e Marcas

Os documentos e informa?es contidos no site ACESSA.com constituem materiais protegidos por direitos autorais, pertencentes ? Artnet Sistemas Internet e seus respectivos fornecedores de informa?es. A reprodu??o ou armazenamento de materiais recuperados a partir deste servi?o sujeitar? os infratores ?s penas das leis aplic?veis em mat?ria de direito autoral. As imagens contidas neste Web site s?o aqui incorporadas apenas para fins de visualiza??o, e, salvo autoriza??o escrita expressa, n?o podem ser gravadas ou baixadas via download, somente devendo ser utilizadas para efeitos de visualiza??o, atrav?s do endere?o ACESSA.com.

O termo "ACESSA", seu logotipo, bem como todos os elementos caracter?sticos da tecnologia desenvolvida e aqui apresentada, sob a forma da articula??o de bases de dados, constituem marcas registradas e propriedades intelectuais da Artnet Sistemas Internet e todos os direitos decorrentes de seu registro s?o assegurados ? Artnet Sistemas Internet.

Licen?a de c?pia ?nica: quando expressamente autorizado, o visitante pode fazer uma c?pia das informa?es ou dos softwares ("materiais") existentes no site ACESSA.com em um ?nico computador/dispositivo de rede e apenas para seu uso pessoal, n?o-comercial e interno, a n?o ser que especificamente licenciado por escrito pela Artnet ou conforme permitido por termos de licen?a . Esta licen?a n?o significa uma transfer?ncia de titularidade, estando sujeita ?s seguintes restri?es: (a) o visitante n?o poder? modificar os materiais ou us?-los comercialmente, em exibi?es p?blicas, apresenta?es, venda ou aluguel; (b) o visitante n?o poder? descompilar, fazer engenharia reversa, ou desmontar o software; (c) o visitante n?o poder? remover qualquer informa??o sobre copyright ou exclusividade dos materiais; (d) o visitante n?o poder? transferir os materiais para terceiros.

Propriedade dos materiais: os materiais s?o protegidos por copyrights nacionais e por leis internacionais de copyright. N?o podem ser copiados, reproduzidos, modificados, publicados, atualizados, postados, transmitidos ou distribu?dos de qualquer maneira sem autoriza??o pr?via e por escrito da Artnet. A Artnet n?o cede nenhum direito impl?cito ou expl?cito sob nenhuma patente, copyright, marca registrada ou informa?es de segredo comercial. Outros direitos podem ser cedidos pela Artnet por escrito ou quando explicitado em alguma licen?a especial ou contrato. A Artnet pode cancelar esta licen?a a qualquer momento se voc? n?o cumprir com os termos desta licen?a. Em caso de cancelamento voc? dever? destruir imediatamente os materiais.

Exclus?o: os materiais s?o fornecidos "como est?o" sem nenhuma garantia expl?cita ou impl?cita, inclusive garantias de comerciabilidade, n?o-infra??o de propriedade intelectual, ou de adequa??o a qualquer objetivo espec?fico. Em nenhum caso a Artnet ou os seus fornecedores ser?o responsabilizados por quaisquer danos incluindo (sem limita??o), lucros cessantes, interrup??o de neg?cio, ou perda de informa??o que resultem do uso ou da incapacidade de usar os materiais, mesmo que a Artnet tenha sido avisada da possibilidade de tais danos. Como algumas jurisdi?es proibem a exclus?o ou limita??o da responsabilidade por danos consequ?nciais ou incidentais, as limita?es acima podem n?o ser aplicadas a voc?. A Artnet n?o garante a precis?o ou integridade das informa?es, textos, gr?ficos, links e outros itens dos materiais. A Artnet pode alterar os materiais ou produtos, objetos desta licen?a a qualquer tempo e sem aviso pr?vio. A Artnet n?o se compromete a atualizar os materiais.

AVISO ESPEC?FICO PARA OS DOCUMENTOS DISPON?VEIS NESTE WEBSITE

O uso dos documentos e gr?ficos correlatos dispon?veis neste servidor ("Servidor") ? permitido, desde que (1) o aviso de direito autoral e esta permiss?o constem de todas as c?pias, (2) o uso dos documentos e gr?ficos correlatos dispon?veis neste Servidor tenha finalidade meramente informativa e n?o comercial ou seja destinado somente para uso pessoal, (3) nenhum documento ou gr?fico correlato dispon?vel neste Servidor seja de qualquer forma modificado, e (4) nenhum gr?fico dispon?vel neste Servidor seja utilizado desacompanhado do respectivo texto.

A Artnet e/ou seus respectivos fornecedores n?o garantem a adequa??o das informa?es contidas nos documentos e gr?ficos correlatos publicados neste servidor para qualquer finalidade e todos os documentos e gr?ficos correlatos s?o fornecidos no estado em que se encontram sem garantia de qualquer esp?cie. A Artnet e/ou seus respectivos fornecedores, neste ato, rejeitam todas as garantias e condi?es relativas a tais informa?es, incluindo garantias impl?citas de comercializa??o, adequa??o a uma finalidade espec?fica, titularidade e n?o viola??o.

Os documentos e gr?ficos correlatos publicados neste servidor podem conter imprecis?es t?cnicas ou erros tipogr?ficos. Altera?es ser?o inclu?das periodicamente nas informa?es aqui contidas. A Artnet e/ou seus respectivos fornecedores poder?o efetuar aperfei?oamentos e/ou altera?es no(s) produto(s) aqui descrito(s) a qualquer tempo.

Em nenhuma hip?tese, a Artnet e/ou seus respectivos fornecedores ser?o respons?veis por qualquer dano especial, conseq?encial ou qualquer outro da no direto ou indireto decorrente da impossibilidade de uso, perda de dados ou lucros, seja em raz?o de contrato, culpa ou dolo, resultante ou relativo ao uso ou desempenho do software, dos documentos, do fornecimento ou falha no fornecimento de servi?os, ou de informa?es dispon?veis neste servidor.

SUBMISS?O DO USU?RIO: Qualquer material, informa??o ou outras comunica?es que voc? transmitir ou colocar neste Site ser? considerado n?o confidencial e n?o propriet?rio ("Comunica?es"). A Artnet n?o ter? obriga??o alguma com respeito ?s Comunica?es. A Artnet e seus designados ter?o o direito de copiar, divulgar, distribuir, incorporar e usar as Comunica?es e todos os dados, imagens, sons, texto, e outras coisas contidas aqui para qualquer fim comercial ou n?o comercial. Voc? est? proibido de colocar ou transmitir para ou deste Site, qualquer material ilegal, amea?ador, difamador, obsceno, pornogr?fico ou outro que possa violar qualquer lei.

SALAS DE CHAT DE USU?RIO: A Artnet poder?, mas n?o ? obrigada a monitorar ou revistar qualquer ?rea no Site onde usu?rios transmitem ou colocam informa?es ou se comunicam somente entre si, incluindo, mas n?o limitado a salas de chat, centro de mensagens ou outros foros de usu?rios, e o conte?do de quaisquer dessas Comunica?es. Por?m, a Artnet n?o ser? respons?vel legalmente pelo conte?do de qualquer uma dessas Comunica?es, sejam elas afetadas ou n?o pelas leis de copyright, cal?nia, privacidade, obscenidade ou outros.

LINKS PARA OUTROS MATERIAIS: Os sites apontados n?o est?o sob o controle da Artnet e a Artnet n?o ? respons?vel pelo conte?do de qualquer site apontado ou qualquer link contido num site apontado. A Artnet reserva o direito de eliminar qualquer link ou programa de liga??o a qualquer momento. A Artnet n?o endossa firmas ou produtos para quem aponta links e reserva o direito de anotar este fato nas suas p?ginas na web. Se voc? decidir acessar quaisquer dos sites de terceiros ligados neste Site, voc? assume todo o risco.

LEIS APLIC?VEIS: Este site ? controlado e operado pela Artnet a partir de seu escrit?rio na Avenida Rio Branco, 2390, salas 601-604 em Juiz de Fora - MG - Brasil. A Artnet n?o garante que os materiais do site sejam adequados ou estejam dispon?veis para uso em outras localidades. Seu acesso ? proibido em territ?rios onde o conte?do dos materiais seja considerado ilegal. Aqueles que optarem por acessar este site a partir de outras localidades o far?o por iniciativa pr?pria e ser?o respons?veis pelo cumprimento das leis locais aplic?veis. Os materiais n?o dever?o ser usados ou exportados em descumprimento das leis brasileiras sobre exporta??o. Qualquer pend?ncia com rela??o aos materiais ser? dirimida pelas leis brasileiras.

INFORMA??ES SOBRE MARCAS REGISTRADAS

As marcas registradas do ACESSA.com s? podem ser usadas publicamente com autoriza??o da Artnet. O uso destas marcas registradas em publicidade e promo??o de produtos deve ser adequadamente informado.

Reclama?es de Viola??o de Direitos Autorais

A Artnet respeita a propriedade intelectual de outras pessoas ou empresas e solicitamos aos nossos membros que fa?am o mesmo.

Caso voc? acredite que seu trabalho tenha sido copiado e esteja acess?vel no servi?o da Artnet de maneira que constitua uma viola??o de direito autoral, voc? poder? notificar a Artnet, fornecendo ao respons?vel por direitos autorais da Artnet as seguintes informa?es:

identifica??o do URL ou outro local espec?fico no site ACESSA.com onde o material em rela??o ao qual voc? reclama a exist?ncia de viola??o pode ser localizado;

uma descri??o dos trabalhos protegidos por direitos autorais em rela??o aos quais voc? reclama a exist?ncia de viola??o, inclusive o URL (ou seja, o enderego da pagina na web) do local onde o trabalho protegido por direito autoral pode ser encontrado, ou uma c?pia do trabalho protegido por direito autoral;

seu endere?o, n?mero de telefone e endere?o de e-mail;

uma declara??o de que voc? acredita, em boa f?, que o uso contestado n?o est? autorizado pelo detentor do direito autoral, seu agente ou a lei;

uma declara??o feita por voc?, sob pena de perj?rio, de que as informa?es acima, contidas em sua Notifica??o, s?o corretas e que voc? ? o detentor do direito autoral ou a pessoa autorizada a atuar em nome do detentor do direito autoral.

Termo de Uso e Responsabilidade - Coment?rios

Ao realizar o seu cadastro e publicar suas opini?es no portal ACESSA.com, voc? concorda que:

A ACESSA.com disponibiliza este espa?o de coment?rios para que seus usu?rios expressem suas opini?es e debatam as mat?rias veiculadas no site.

N?o ser? admitido o uso deste espa?o para veicula??o de propaganda, spam ou qualquer outra finalidade que n?o a discuss?o dos temas do site.

As opini?es expressas na ?rea de coment?rios s?o exclusivamente de seus autores, e n?o necessariamente refletem a opini?o da ACESSA.com e de seus editores sobre o assunto.

Os autores dos coment?rios s?o civil e criminalmente respons?veis por publicar qualquer conte?do que viole a lei (incluindo crimes contra a honra, amea?a, preconceito e discrimina??o).

O portal ACESSA.com n?o se responsabiliza civil ou penalmente pelo conte?do postado ou pelas opini?es e coment?rios dos usu?rios mas poder?, a qualquer tempo e a seu crit?rio excluir, parcial ou integralmente, aqui qualquer conte?do, opini?o ou coment?rio que venha a ser interpretado como ofensivo ?s normas legais em vigor; que contrarie as proibi?es acima ou em raz?o de den?ncias, sem que isto gere qualquer responsabilidade ? ACESSA.com ou direito ao usu?rio.

O respons?vel da Artnet para notifica??o de reclama?es de viola??o de direitos autorais neste Web site pode ser contatado das seguintes formas:

Por correio:

S?rrgio Guimar?es de Faria

Rua Halfeld, 1240

Juiz de Fora - Minas Gerais - CEP 36016-000

Por telefone: (32) 2101-2000 | (32) 3512-0000

Por e-mail: webmaster@acessa.com