SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Motoristas e cobradores de ônibus de linhas que circulam nos terminais Parque Dom Pedro 2º e Mercado, na região central de São Paulo, realizaram paralisação na manhã desta terça-feira (13). Eles usaram um ônibus para trancar a saída do terminal.

Segundo a SPTrans, o acesso ao local começou a ser liberado após cerca de duas horas de protesto, e a operação está sendo normalizada gradativamente.

O protesto prejudicou o trânsito na região. O rodízio de veículos para carros com placas de finais 3 e 4 foi mantido.

A manifestação, que, segundo eles, foi independente ?sem a participação do sindicato da categoria?, reivindica o pagamento da participação nos lucros.

Eles também exigem o pagamento da hora de almoço remunerada. Segundo o grupo, hoje, eles não recebem pela hora disponibilizada para refeição.

"Essa paralisação é por conta dos empresários não pagarem a participação nos lucros. Os empresários não querem mais abonar atestado médico", relatou o motorista Gilberto Ferreira, 59.

"A falta de pagamento da hora de almoço e janta gera um desfalque grande na folha de pagamento do trabalhador", contou o motorista Resevalde Alves Castelo, 64.

Alguns dos participantes disserem fazer oposição a diretoria atual do Sindmotoristas (sindicato dos motoristas e cobradores de ônibus), que tem sido alvo de investigação policial, inclusive com mandados de busca e apreensão contra o presidente licenciado e deputado federal cassado Valdevan Noventa (PL-SE).

Durante o ato, foi distribuído um panfleto apócrifo com as reivindicações e críticas a atual direção do sindicato, o qual é acusada de tentar vender o PLR para os patrões.

O Sindmotoristas publicou uma nota em seu site em que criticou a ação nos terminais de ônibus. "Trata-se de uma manifestação fora dos padrões de qualquer ação realizada oficialmente pelo sindicato, feita exclusivamente para tumultuar as negociações sobre o pagamento da PLR que estão em andamento".

A Polícia Civil acompanhou o ato, que ocorreu de forma pacífica. Segundo o delegado Roberto Monteiro, da 1ª Delegacia Seccional Centro, a ida de sua quipe até o local ocorreu após denúncia anônima relatar a presença de integrantes afastados do sindicato, descumprindo ordem judicial. O fato não se confirmou, de acordo com ele.

Em nota, o SPUrbanuss (sindicato das empresas de ônibus) informou que o assunto "pagamento do PLR" encontra-se sob judice, já que um desembargador do Tribunal Regional do Trabalho ainda não se pronunciou sobre os embargos declaratórios protocolados pela entidade.

O SPurbanuss ainda alegou ter encaminhado, na sexta-feira (9), uma carta ao sindicato dos motoristas solicitando informações sobre quem dirige o órgão atualmente.

No terminal Dom Pedro 2º circulam 52 linhas de ônibus e no Mercado, três.

*

O PROTESTO AFETOU AS SEGUINTES LINHAS:

Terminal Pq. D. Pedro II

2002-10 Term. Pq. D. Pedro Ii Term. Bandeira

208v-10 Term. A. E. Carvalho Term. Pq. D. Pedro II

2104-10 Metrô Santana Term. Pq. D. Pedro II

2175-10 Pq. Edu Chaves Term. Pq. D. Pedro II

2290-10 Term. São Mateus Term. Pq. D. Pedro II

2290-21 São Mateus Term. Pq. D. Pedro II

2363-10 Jd. Danfer Term. Pq. D. Pedro II

2551-10 Term. A. E. Carvalho Term. Pq. D. Pedro II

2552-10 Vl. Mara Term. Pq. D. Pedro II

2552-41 Jd. São Martinho Term. Pq. D. Pedro II

2582-10 Vl. Nova Curuçá Term. Pq. D. Pedro II

2626-10 Jd. Nazaré Term. Pq. D. Pedro II

2666-10 Jd. Camargo Velho Term. Pq. D. Pedro II

2678-10 Oliveirinha Term. Pq. D. Pedro II

3141-10 São Mateus Term. Pq. D. Pedro II

3160-10 Term. Vl. Prudente Term. Pq. D. Pedro II

3161-10 Jd. Colorado Term. Pq. D. Pedro II

3301-10 Term. São Miguel Term. Pq. D. Pedro II

3390-10 São Mateus Term. Pq. D. Pedro II

3414-10 Vl. Dalila Term. Pq. D. Pedro II

3459-10 Itaim Paulista Term. Pq. D. Pedro II

3686-10 Jd. São Paulo Term. Pq. D. Pedro II

390e-10 Term. Penha Term. Pq. D. Pedro II

4114-10 Vl. Gumercindo Term. Pq. D. Pedro II

4210-10 Term. Cid. Tiradentes Term. Pq. D. Pedro II

4221-10 Jd. Planalto Term. Pq. D. Pedro II

4288-10 Pq. Sta. Madalena Term. Pq. D. Pedro II

4310-10 E.T. Itaquera Term. Pq. D. Pedro II

4311-10 Term. São Mateus Term. Pq. D. Pedro II

4312-10 Jd. Marília Term. Pq. D. Pedro II

4313-10 Term. Cid. Tiradentes Term. Pq. D. Pedro II

4314-10 Inácio Monteiro Term. Pq. D. Pedro II

4315-10 Term. Vl. Carrão Term. Pq. D. Pedro II

4491-10 Zoológico Term. Pq. D. Pedro II

475r-10 Jd. São Savério Term. Pq. D. Pedro II

5100-10 Term. Pinheiros Term. Pq. D. Pedro II

5108-10 Jd. Celeste Term. Pq. D. Pedro II

5111-10 Term. Sto. Amaro Term. Pq. D. Pedro II

5141-10 Term. Sapopemba Pça. Do Correio

5142-10 Term. Sapopemba Term. Pq. D. Pedro II

5143-10 Term. Sapopemba Term. Pq. D. Pedro II

5185-10 Term. Guarapiranga Term. Pq. D. Pedro II

5290-10 Div. Diadema Term. Pq. D. Pedro II

5300-10 Term. Sto. Amaro Term. Pq. D. Pedro II

6403-10 Term. João Dias Term. Pq. D. Pedro II

702u-10 Cid. Universitária Term. Pq. D. Pedro II

8615-10 Pq. Da Lapa Term. Pq. D. Pedro II

908t-10 Term. Pq. D. Pedro Ii Butantã

909t-1 Term. Pinheiros Term. Pq. D. Pedro II

909t-10 Term. Pinheiros Term. Pq. D. Pedro II

9300-10 Term. Casa Verde Term. Pq. D. Pedro II

930p-10 Term. Pq. D. Pedro Ii Term. Pinheiros

Terminal Mercado

5105-10 Term. Sacomã term. Mercado

5109-10 Term. Vl. prudente Term. mercado

5110-10 Term. São mateus Term. mercado