SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Hollywood parece não se cansar de investir em sequências de filmes, mesmo décadas após o lançamento de seus originais ?são exemplos recentes a retomada de "Top Gun" e "Matrix", entre outros. O longa da vez é "A Orfã", terror lançado há 13 anos que foi bem recebido pelos fãs do gênero e que ganha uma continuação nos cinemas nesta quinta, dia 15.

"Orfã 2: A Origem" é, na verdade, uma prequela, ou seja, a história se passa num período anterior à trama do longa de 2009. O novo filme mostra a fuga de Esther, uma mulher de 30 e poucos anos que tem a aparência de uma criança e que sai de uma clínica psiquiátrica para aterrorizar a primeira família em que ela se infiltra, ao fingir ser a filha do casal.

Numa pegada musical e longe do terror, a semana tem também a estreia de "Moonage Daydream", documentário sobre a carreira de David Bowie que foi exibido no Festival de Cannes, com montagens de entrevistas e performances ao vivo.

Este é o primeiro filme sobre o músico britânico aprovado por seus herdeiros, que deram ao diretor americano Brett Morgen ?que já assinou uma produção sobre Kurt Cobain? acesso a materiais nunca divulgados ao público, incluindo clipes, fotos e depoimentos.

Entre os nacionais, a atriz Fabiana Karla protagoniza mais uma comédia em "Uma Pitada de Sorte", na qual sonha em ser uma chef de sucesso.

Depois de passar por festivais em Portugal, França, Espanha, China e ser exibido na última Mostra Internacional de Cinema, o terceiro longa do cineasta paulista Thiago B. Mendonça também chega às telas. "Curtas Jornadas Noite Adentro", segundo o diretor, faz uma ode à cultura do samba ao acompanhar os encontros noturnos de um grupo de sambistas paulistanos, inspirado em histórias reais de compositores periféricos.

Fecha o calendário o drama francês "Amantes", sobre um casal que se reencontra em uma viagem de férias anos após romperem abruptamente o relacionamento. Saiba mais sobre as estreias a seguir.

*

Amantes

No drama, Lisa e Simon são dois jovens apaixonados que vivem numa agitada Paris ?até que ele foge do país sem deixar notícias. Anos depois, Lisa está casada com um homem mais velho e rico e cruza com o ex-namorado em uma viagem. Eles reacendem o caso, ao mesmo tempo em que uma relação complicada surge entre amante e marido.

França, 2020. Direção: Nicole Garcia. Com: Benoît Magimel, Pierre Niney e Stacy Martin. 16 anos

Curtas Jornadas Noite Adentro

Ambientado em São Paulo, o longa acompanha o cotidiano e os encontros regados a samba na madrugada de seis sambistas paulistanos que sonham em ser descobertos na cena musical. Eles alternam suas rotinas entre trabalhos precários, trajetos no transporte público lotado, desentendimentos com a família e as noites de ensaios e apresentações.

Brasil, 2021. Direção: Thiago B. Mendonça. Com: Carlos Francisco, Lua Reis e Marquinho Dikuã. 16 anos

Moonage Daydream

O documentário monta um caleidoscópio de entrevistas, imagens de arquivo pessoal, performances ao vivo e outros materiais inéditos para explorar a vida e carreira de David Bowie. Surgem ainda clipes de canções como "Heroes" e "Hallo Spaceboys", gravações de fãs e imagens abstratas, que criam uma viagem documental sobre as várias fases do trabalho do artista, que foi da música ao cinema, do folk ao rock.

EUA, Alemanha, 2022. Direção: Brett Morgen. 12 anos

Órfã 2: A Origem

Nesta prequela de "A Orfã", Leena é uma mulher adulta que usurpa a identidade da filha desaparecida de um casal para fugir de uma clínica psiquiátrica na Estônia e ir aos Estados Unidos. Ela finge ser Esther, mas a mãe da criança está convencida de que aquela não é a sua filha, enquanto o pai crê que a esposa sofre de alucinação. A mulher-criança assassina tenta separar os dois, e a matriarca faz de tudo para proteger a família.

EUA, 2022. Direção: William Brent Bell. Com: Isabelle Fuhrman, Julia Stiles e Rossif Sutherland. 16 anos

Uma Pitada de Sorte

Fabiana Karla veste fantasias de jacaré, galinha e boi-bumbá para viver Pérola, uma mulher que trabalha como animadora de festas infantis e ajudante de cozinha em um restaurante na zona sul do Rio. Ela sonha em ser reconhecida como chef, e as coisas começam a andar quando passa em um teste para ajudar um chef renomado em um reality show culinário.

Brasil, 2021. Direção: Pedro Antônio. Com: Fabiana Karla, Mouhamed Harfouch e Jandira Martini. Classificação: 10 anos