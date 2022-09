A Ponte Internacional Getulio Vargas - Agustín Pedro Justo, que liga o Brasil à Argentina, na BR-290, em Uruguaiana na fronteira oeste, está parcialmente bloqueada desde a noite dessa sexta-feira (16). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos estão passando no sistema "pare e siga", em razão de problemas estruturais na ponte, no sentido brasileiro, a menos de 50 metros da travessia total. O tráfego de veículos de carga foi proibido, na manhã deste sábado (18).

O coordenador Centro de Fronteiras de Paso de Los Libres da Argentina, Alberto Yardin, distribuiu um comunicado sobre a situação da ponte.

“Em virtude de ter verificado a deterioração existente em um trecho da Ponte Internacional Getulio Vargas do lado brasileiro e priorizando a segurança e integridade física das pessoas, hoje, a circulação de veículos de carga internacional será interrompida, até os danos serem avaliados pelas autoridades da República Federativa do Brasil". A ponte internacional foi liberada apenas para o trânsito de veículos particulares.

A nota diz ainda que “solicita-se que os carros de passeio trafeguem com cautela, principalmente cinquenta metros antes de chegar à cabeceira da ponte do lado brasileiro, um local onde apenas uma mão estará habilitada".

Em nota, o Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (Dnit) informou que, após a primeira vistoria realizada neste sábado (17), a autarquia detectou a necessidade de se fazer um reforço nas vigas, no km 750 da BR-290/RS, em Uruguaiana. "A expectativa é de que o serviço de escoramento seja realizado durante o final de semana", diz a nota.

Com o escoramento, será possível liberar também a passagem de veículos pesados na travessia no sistema de Pare e Siga como já acontece com os veículos leves desde a noite de sexta-feira (16).

A ponte foi inaugurada em 1947 e, devido ao intenso tráfego de caminhões e carros, vem gerando transtornos para a segurança dos motoristas e contratempos no transporte internacional de cargas.

Matéria atualizada com informações do Dnit às 16h36.

Argentina | Geral | Interdição | Ponte Getulio Vargas