O Laboratório de Produtos Florestais (LPF) do Serviço Florestal Brasileiro (SFB), vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, está com inscrições abertas para a seleção de universitários para participar do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do SFB (PIBIC/SFB). Os selecionados atuarão no desenvolvimento de um projeto de pesquisa, em Brasília (DF), que deverá ser finalizado até o mês de agosto de 2023.

As inscrições podem ser feitas até 30 de setembro pelo e-mail [email protected] e os interessados devem enviar cópia de documento pessoal, comprovante de endereço e currículo Lattes atualizado.

O programa oferece um auxílio mensal no valor de R$ 400 aos bolsistas selecionados. Neste ano, o PIBIC/SFB conta com o apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e, pela primeira vez, da Fundação de Tecnologia Florestal e Geoprocessamento (Funtec-DF).

O PIBIC está centrado na iniciação científica de estudantes de graduação. Trata-se de um instrumento de incentivo à formação universitária, privilegiando a participação ativa de alunos em projetos de pesquisa com destacado mérito científico.

Os projetos que serão desenvolvidos neste ano são fabricação de xilofones com madeiras oriundas de concessão florestal; durabilidade natural de seis espécies de madeiras da Floresta Nacional do Tapajós submetidas ao ataque de dois fungos apodrecedores; desempenho de 40 espécies madeireiras amazônicas submetidas a ensaios de torno; teste in vitro de ação inibidora de extrativos de 7 espécies madeireiras amazônicas da Floresta Nacional de Jacundá a fungos xilófagos; método DPPH para análise de atividade antioxidante de extrativos de madeira e ensaio com Artemia salina para análise de toxicidade de extrativos de madeira.

Tags:

Bolsa de Iniciação Científica | Geral | Laboratório de Produtos Florestais | Ministério da Agricultura | Serviço Florestal Brasileiro