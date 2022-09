O Ministério da Defesa vai promover, entre 17 e 21 de outubro, em Manaus, o 25º Curso de Extensão em Defesa Nacional. As inscrições podem ser feitas até o dia 17 de outubro neste link.

O curso é gratuito e é destinado a alunos de graduação e de pós-graduação e a pessoas interessadas no assunto e tem o objetivo de estimular a reflexão e os estudos de temas que envolvem a defesa nacional.

Com duração de cinco dias, o curto tem formato híbrido, com aulas presenciais e virtuais e será realizado no auditório da Universidade Federal do Amazonas, em Manaus. Serão promovidas mesas-redondas e palestras. Entre os temas a serem debatidos estão a análise dos conceitos de segurança e defesa adotados pelo Ministério da Defesa, a relação entre a inteligência de Estado e a defesa nacional, e a atuação do Comando Militar da Amazônia (CMA) nas operações interagências, entre outros.

Segundo a Defesa, a atividade acadêmica é realizada por meio da Assessoria de Estudos de Defesa (AED) do ministério em parceria com instituições de ensino superior do país.

Tags:

Defesa Nacional | Geral | Ministério da Defesa