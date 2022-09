O Exército Brasileiro tem atualmente o maior efetivo entre os exércitos da América Latina, com aproximadamente 360 mil soldados e uma reserva que conta com cerca de 1,34 milhão. A Força detém a maior quantidade de blindados da América do Sul, somados os veículos destinados ao transporte de tropas e carros de combate principais.

O general Hertz Pires do Nascimento nasceu em 2 de junho de 1963, na cidade do Rio de Janeiro. Ingressou no Exército em 1982, na Academia Militar das Agulhas Negras. Desde julho de 2019 é o vice-chefe do Estado-Maior do Exército.

Participam como debatedores convidados o jornalista Alexandre Garcia, da TV Jovem Pan News, e o professor de história militar, Sandro Teixeira.

O programa Sem Censura vai ao ar às segundas-feiras, às 21h30, logo após a novela A Terra Prometida, com transmissão para todo o país em TV aberta, por intermédio das emissoras afiliadas à Rede Nacional de Comunicação Pública – TV, gerida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), e por outras plataformas, como Facebook, Twitter e Youtube, por onde o público pode participar usando a hashtag #SemCensura.

