SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma cadela de estimação mobilizou voluntários e bombeiros após ficar presa em uma das encostas do Morro Dois Irmãos, formação rochosa no Rio de Janeiro.

"Lady Gaga", uma vira-lata que tem costume de passear sozinha na região do Vidigal, se perdeu em uma trilha no dia 9 de setembro, quando foi solta pela tutora, Luzia Alves, com outra cadelinha.

"Elas entraram para o lado da trilha correndo e ficaram por lá, não voltaram mais", afirmou a mulher em entrevista ao RJ1, da TV Globo.

Segundo Luzia, a "irmã" de Lady Gaga ficou perdida, mas voltou para casa ainda na mesma noite.

A mulher usou as redes sociais para publicar fotos e pedidos de ajuda para trilheiros da região em busca do paradeiro da cadela.

No sábado (17), ela foi avistada em um ponto isolado do Morro Dois Irmãos. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, com um helicóptero, conseguiu retirar Lady Gaga do local. Após ser retirada da fenda isolada, porém, a cadela mordeu o socorrista e fugiu por uma trilha.

Em nota enviada à reportagem, o Corpo de Bombeiros afirmou que a técnica utilizada para retirada da cadela da fenda se chama "McGuire". "A técnica consiste no lançamento de tripulantes através de cordas, presas no helicóptero, para 'içamento' da vítima", afirmou a nota.

No domingo (18), ela foi encontrada pelos bombeiros, que fizeram uma caminhada na região com voluntários e com a tutora de Lady Gaga.

"Fizemos uma nova busca e ela já está segura. Agradecemos à equipe do Corpo de bombeiros da Gávea, ao tenente Cláudio, a equipe de bombeiros do GOA, bem como as informações prestadas pelas pessoas que estavam fazendo a trilha. Toda essa ajuda foi crucial para que o resgate fosse um sucesso", afirmou Luzia nas redes.