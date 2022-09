SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 26ª Parada do Orgulho LGBT+, realizada em São Paulo em junho deste ano, movimentou R$ 764 milhões na capital paulista. A arrecadação de impostos para a cidade por meio do evento é estimada em R$ 95 milhões.

Os dados constam de relatório ainda inédito do Observatório do Turismo e Eventos da Prefeitura de São Paulo, desenvolvido pelo Centro de Inteligência da Economia do Turismo e pelo Conselho de Turismo da FecomercioSP. Segundo o levantamento, mais de 40% do público que compareceu à Parada não residia em São Paulo, e o gasto médio por pessoa foi de R$ 1.884,81.

Tags:

Prefeitura