Além dos brasileiros, argentinos, colombianos, costarriquenhos, cubanos, mexicanos, peruanos, dominicanos, uruguaios e venezuelanos são convidados a se engajar na campanha para aderir a um estilo de vida mais ativo e saudável. O evento estimula a participação de países, cidades, instituições, escolas e clubes para motivar comunidades locais de todas as faixas etárias e estratos sociais para a prática de atividade física.

Estão disponíveis cerca de 2 mil atividades, sendo mais de 400 delas em unidades do Sesc São Paulo. A programação terá também vivência e bate-papos com importantes nomes do esporte nacional, cursos, entre outras opções.

O Sesc 24 de maio vai receber a campeã mundial e olímpica no judô Rafaela Silva. E o maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima vai se apresentar no Sesc Mogi das Cruzes, no interior paulista. A atleta do arremesso de peso Darlan Romaniest estará no Sesc Osasco, na Grande São Paulo.

Espaços

A categoria MOVE Zen propõe atividades para o desenvolvimento da consciência corporal, concentração e controle respiratório. Yoga, Tai Chi Chuan, Pilates são algumas das modalidades oferecidas ao público. A MOVE Academia propõe aulas abertas e treinos de ginástica multifuncional, condicionamento físico, musculação, treinamento funcional, crossfit, dança, ritmos, bike indoor, entre outras.

No segmento MOVE Esportes, estão as atividades relacionadas à prática de alguma modalidade esportiva, individual ou coletiva. O MOVE Água terá atividades nas piscinas das unidades do Sesc. O MOVE Criança, por sua vez, vai trazer uma série de atividades físico-esportivas e recreativas para esse público.

A programação completa pode ser conferida no site do evento.

