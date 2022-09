SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A circulação de trens da linha 7-Rubi da CPTM entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Perus, em São Paulo, está interrompida na manhã desta terça-feira (20) devido a problemas técnicos no sistema de energia. A falha afeta oito estações.

Segundo a CPTM, o problema começou às 19h desta segunda-feira (19) em um transformador na subestação de Tietê. As causas serão investigadas.

As demais linhas funcionam normalmente.

A falha de energia ocorreu entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Brás. A via atende o serviço 710, no sentido Rio Grande da Serra.

Equipes técnicas atuam neste momento para resolver o problema.

Ônibus da operação Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) foram acionados para transportes os passageiros.