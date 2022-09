SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O vestibular da Fuvest 2023 terá mudança na forma de classificação dos aprovados para que todos os candidatos, incluindo os cotistas, concorram primeiramente às vagas da USP destinadas à ampla concorrência.

Nas edições anteriores, os candidatos indicavam por qual modalidade de vaga --ampla concorrência, egresso de escola pública ou pretos, pardos e indígenas-- iriam concorrer no momento da inscrição.

A direção da Fuvest avaliou que o formato antigo podia criar distorções no acesso, já que, em alguns cursos, a nota de corte dos cotistas acabava sendo mais alta do que a da concorrência geral. Ou seja, a reserva de vagas acabava prejudicando exatamente o grupo de estudantes que têm direito às cotas.

O jornal Folha de S.Paulo mostrou que a mesma distorção tem ocorrido no acesso às vagas de universidades federais, onde a nota dos cotistas é superior a dos demais em 25% dos cursos.

Com a mudança, todos os candidatos (independentemente da categoria em que se encaixem) serão classificados de acordo com sua nota na prova. Dessa forma, serão preenchidas primeiramente as vagas para ampla concorrência, depois as vagas para egressos de escola pública e só depois as vagas para PPI (reservadas para pretos, pardos e indígenas).

"Isso significa que, em 2023, provavelmente teremos um número maior de ingressantes egressos da escola pública e autodeclarados pretos, pardos e indígenas. A mudança aprimora a política de ações afirmativas da USP ao pretender uma configuração do corpo discente mais próxima da realidade social brasileira", explicou o pró-reitor adjunto de Graduação, Marcos Garcia Neira, em junho quando a mudança foi aprovada.

As mudanças valem para as 8.230 vagas oferecidas pelo vestibular da Fuvest. Os critérios de seleção das 2.917 vagas ofertadas pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada), voltado aos candidatos participantes do Enem, não sofreram alterações.

CALENDÁRIO DA FUVEST 2023

- Inscrições: de 15.ago a 23.set, pelo site www.fuvest.br

- Divulgação dos locais de prova da 1ª fase: 18.nov

- Prova da 1ª fase (Conhecimentos Gerais): 4.dez (domingo)

- Divulgação da lista de convocados para a 2ª fase: 16.dez; a divulgação dos locais de prova da segunda fase será no mesmo dia

- Provas da 2ª fase: 8 e 9.jan.2023 (domingo e segunda-feira)

- Provas de habilidades específicas: de 11 a 14.jan, a depender da carreira

- Divulgação da lista dos aprovados: 30.jan (segunda), no site www.fuvest.br.

- Divulgação dos resultados dos "treineiros": 6.fev.2023