SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os trens da linha 15-prata do monotrilho circulam com velocidade reduzida e maior intervalo na manhã desta sexta-feira (23), em São Paulo, devido a uma falha no sistema de alimentação elétrica na região da estação Fazenda da Juta. O problema começou às 4h40,

Os trens circulam em carrossel (por ambas as vias) de Vila Prudente a Jardim Planalto. De Jardim Planalto a São Mateus, as composições operam em via única,

Vinte ônibus da operação Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) atendem os passageiros no trecho mais afetado, entre as estações Jardim Colonial e Vila União.

Segundo o metrô, equipes de manutenção trabalham para resolver o problema.

Nas redes sociais, passageiros relatam as dificuldades para utilizar o transporte e também para obter informações.

Na terça-feira (20), a circulação de trens da linha 7-rubi da CPTM entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Perus foi interrompida devido a problemas técnicos no sistema de energia.

A falha afetou oito estações. Segundo a companhia de trens metropolitanos, o problema começou em um transformador na subestação de Tietê.