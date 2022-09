CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Voltou a nevar em Santa Catarina, onde temperaturas abaixo de zero também marcaram a madrugada desta sexta-feira (23), a primeira da primavera. Esta foi a terceira vez em 2022 que o estado registra o fenômeno.

A neve caiu em cinco cidades da serra catarinense: São Joaquim, Urupema, Urubici, Bom Jardim da Serra e Rio Rufino.

As informações são do Epagri/Ciram (Centro de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina) e mostram que em Urupema e São Joaquim as temperaturas ficaram em -1,5°C e 0,3°C, respectivamente.

O fenômeno se deve à chegada de uma massa de ar frio ao Sul do país. A umidade associada a um ciclone extratropical na costa sul favoreceu a ocorrência de neve, explica a meteorologista Gilsânia Cruz, do Epagri/Ciram.

Ela afirma que nesta época do ano, a neve não é muito comum na região, mas pode ocorrer. A última vez que foi registrada no estado durante a primavera foi em 2012.

A previsão para os próximos dias continua a ser de muito frio em Santa Catarina, mas com nova massa de ar seco a neve está descartada.

O que deve ocorrer é geada, especialmente nas áreas altas do extremo oeste ao Planalto e na região de Florianópolis, serrana e Alto Vale do Itajaí, preveem os meteorologistas.

As temperaturas mínimas aguardadas para o fim de semana vão de 4°C a -1°C, com geadas ao amanhecer.

A última vez que nevou em Santa Catarina foi em 19 de agosto, quando os termômetros chegaram a marcar -6°C, com sensação térmica de -25°C. Em todo o estado, foram 24 cidades com temperaturas abaixo de 0°C em agosto.

Santa Catarina registrou neve também em maio. Geadas e temperaturas negativas são constantes.