SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite deste sábado (24), o concurso 2.523 da Mega-Sena, que pagará um prêmio de quase R$ 170 milhões (R$ 169.218.785,10) ao apostador que acertar as seis dezenas.

Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 01 - 10 - 27 -36 - 37 - 45.

APOSTAS

O valor de uma aposta simples é de R$ 4,50. As apostas para a Mega-Sena ou para qualquer outro jogo das Loterias Caixa podem ser feitas presencialmente, em uma casa lotérica, ou pela internet, no aplicativo Loterias Caixa ou no site.

A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (R$ 4,50) da Mega-Sena é de 1 em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 31,50), a chance sobe para 1 em 7,1 milhões.

Pela internet, é necessário que o valor mínimo seja de R$ 30. Ou seja, no caso da Mega-Sena, é necessário fazer pelo menos sete apostas com seis números ou uma com sete dezenas. Também é possível mesclar com outros jogos, como Quina ou Lotomania.

O apostador que ganhar algum prêmio tem até 90 dias para retirar o dinheiro. A Caixa informa que, após esse período, a pessoa perde o direito de retirar o dinheiro, que é repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).