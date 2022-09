SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Policiais militares do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) do Rio de Janeiro foram filmados agredindo, com chutes e pontapés, dois mototaxistas durante uma abordagem. A corporação informou que um procedimento interno apura o flagrante.

O caso aconteceu na última sexta-feira (23) na comunidade do Morro do 18, em Água Santa, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro.

As imagens foram registradas após um protesto na região, que aconteceu depois que um suspeito foi baleado durante uma operação da PM.

Pelas imagens, é possível ver os mototaxistas sendo 'encurralados' em uma parede e agredidos por socos e pontapés.

As imagens mostram dois homens sendo abordados pelos PMs. Inicialmente, eles estão em pé, mas, após o início da agressão, são jogados no chão.

Segundo relatos de moradores da comunidade nas redes sociais, o protesto teria sido ordenado por traficantes locais, que também mandaram fechar comércios e igrejas.

A Polícia Militar informou que os agentes do Bope atuaram na região para "coibir" um confronto entre milicianos do grupo "Tico e Teco" e traficantes do Comando Vermelho, pelo domínio do Morro do Fubá.

No início da tarde, ainda de acordo com a PM, as equipes policiais teriam sido atacadas por indivíduos efetuando disparos de arma de fogo e ocorreu reação. Um homem foi ferido e uma pistola foi apreendida.

Sobre as agressões, a assessoria da Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro informou, em nota, que o comando do Bope instaurou um instaurou um procedimento para investigar o que aconteceu.