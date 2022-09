SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A semana deve começar com muita chuva em parte do Centro-Sul do Brasil, especialmente nos estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul.

De acordo com a Climatempo, áreas de instabilidade nos níveis mais altos da atmosfera intensificam a formação de nuvens carregadas. Nesta segunda-feira (26), a chuva pode vir acompanhada de trovoadas, fortes rajadas de vento e eventual queda de granizo, principalmente no interior paulista e no sul de Mato Grosso do Sul.

Na cidade de São Paulo e região metropolitana, a manhã desta segunda deve ser marcada por muita nebulosidade e chuva fraca. À tarde, porém, aumentam os riscos de temporais, segundo a Climatempo. O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, mantém o alerta para alagamentos, e as temperaturas devem ficar entre 14°C e 19°C na capital.

Na terça (27), as áreas de instabilidade continuam sobre o Centro-Sul do país, e a chegada de uma nova frente fria deve provocar chuva também nas demais regiões do Paraná, no sul de Minas Gerais e em Santa Catarina, de acordo com a Climatempo.

Em São Paulo o tempo também deve continuar instável, com chuva já durante a manhã em todo o estado, exceto nas cidades do norte. Na capital a previsão é de mínima de 15°C e máxima de 21°C, segundo o CGE.

A quarta-feira (28) deve ser o dia mais chuvoso da semana em todo o país. Conforme a frente fria se desloca pela costa do Sudeste, aumentam as condições para chuva forte em São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e sul de Minas.

No estado de São Paulo, a expectativa é que a instabilidade persista pelo menos até sexta-feira (30). Com o grande volume de chuvas previsto, as autoridades alertam para o risco de transbordamento de rios e córregos e deslizamentos de terra.