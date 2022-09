SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nesta segunda-feira (26), em comemoração ao dia nacional dos surdos, o Sexy Hot lançou uma versão adaptada do filme adulto "Luz, Câmera, Tesão". Nela, há um intérprete de libras, com a finalidade de tornar o conteúdo mais acessível.

O site do Sexy Hot também disponibilizou um novo recurso de acessibilidade. Agora, existe um plugin capaz de traduzir qualquer texto do navegador em libras. Dessa forma, o interessado pode ter o conteúdo adulto adaptado quando quiser.

Diretora-geral do Grupo Playboy do Brasil, Cinthia Fajardo ressalta a importância de incluir cada vez mais consumidores aos produtos da marca e cita alguns dos recursos já disponíveis.

"O Sexy Hot já disponibiliza, em seu catálogo, filmes com áudios e legendas descritivas, que permitiram que pessoas cegas, com baixa visão ou surdas conseguissem compreender as cenas. Com esse novo recurso de libras, promove a inclusão também para telespectadores com deficiência auditiva, se tornando a única plataforma de conteúdo adulto do Brasil a promover esse tipo de inclusão", afirmou.

Lady Milf, Letícia Ferola, Preta Fogosa e Guilherme Carmona fazem parte do elenco de "Luz, Câmera, Tesão". A trama da nova produção original trata sobre a descoberta do que há por trás das câmeras, como protagonistas podem compartilhar ideias e momentos picantes.