SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil está investigando um vídeo que circula nas redes sociais de um assalto a um ciclista na rodovia dos Imigrantes, na Grande São Paulo. O caso ocorreu no domingo (25), enquanto um grupo treinava no km 18, sentido São Paulo. Guilherme Trevisani foi derrubado da bicicleta e teve o celular roubado após a ação dos criminosos.

O vídeo da ação foi publicado originalmente por um dos amigos da vítima, Brunno Tozzo. Na publicação, ele conta que o trio foi surpreendido por um grupo de sete pessoas que "se jogaram" na frente deles "na tentativa de roubar as bicicletas".

"Enquanto dois de nós conseguimos invadir a pista entre os carros e fugir, infelizmente um dos amigos foi pego e teve sua bicicleta e celular subtraídos", escreveu ele.

À reportagem, Guilherme, que é educador físico e trabalha como personal trainer, contou que a ação foi "muito rápida".

"Era de manhã e já estávamos voltando do treino, por volta das 7h30. Foi tudo muito rápido, eu diria que a ação toda durou segundos", relata ele. "Instantes antes, eu olho para trás para consultar se estava todo mundo junto. Quando eu voltei o olhar para a pista, eles já tinham invadido e estavam vindo em direção da gente. Não tive tempo sequer de consultar a pista para ver se eu tinha condições de desviar. Eles já estavam ali para me derrubar."

Na cena, o grupo de três ciclistas pedala sem interrupção na rodovia, até que um grupo pula a guia de segurança e começa a se aproximar. Um dos integrantes impede a passagem de um dos ciclistas, que perde a direção e cai da bicicleta. Os outros dois continuam pedalando na rodovia e decidem parar quando já estão mais à frente do local do roubo. Ao perceber que o amigo ficou para trás, os dois ciclistas retornam.

?Um deles veio na direção da minha roda para provocar a minha queda. Parecia que ele tinha técnica pra isso, fez de um modo que ele não se machuca. Assim que eu caí, já veio alguém consultando meus bolsos, tirando o que eu tinha. Depois eles pularam e voltaram de volta para o bairro. Quando eu consegui levantar, eles já tinham sumido?, diz Guilherme.

Guilherme sofreu alguns ralados, mas nenhum ferimento foi grave. Ele ainda cita que o capacete rachou após a queda.

'INSTRUMENTO DE TRABALHO'

Ciclista há 4 anos, Guilherme utiliza o caminho para treinos eventualmente, inclusive na véspera do assalto, e nunca tinha passado por situação semelhante.

Uma vaquinha virtual foi criada pela mulher dele, Patrícia Aparecida Araújo. Na página, ela afirma que o casal não pode arcar com os custos de uma nova bicicleta no momento. "Guilherme é um apaixonado por ciclismo, posso dizer que ele respira bike", relata ela.

"O ciclismo é muito importante para o Guilherme. Ele fica ansioso quando não consegue por algum motivo efetuar seu treino. Mas, mais importante que isso, a bicicleta é também instrumento de trabalho dele. Ele a utiliza pra dar aulas e como principal meio de transporte".

A meta é arrecadar R$ 15 mil, valor que o personal estima gastar em uma nova bicicleta que seja como a anterior. Até o início da tarde desta terça (27), eles já haviam arrecadado R$ 6.675.

"Estou surpreso e comovido com a resposta das pessoas. Não esperava perto disso. Tem muita gente que eu nem conheço que tá participando", diz Guilherme.

A SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública) informou que a Polícia Civil de Diadema tenta identificar os criminosos e o ponto da rodovia em que o crime ocorreu.

A Ecovias, concessionária responsável pela rodovia, disse que não foi acionada no momento da ocorrência, mas orienta "que, em casos como esse, os usuários entrem em contato imediatamente com o Policiamento Rodoviário, que é o responsável por zelar pela segurança pública nas rodovias, ou com a Ecovias que irá redirecionar para a autoridade policial."