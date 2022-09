SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal deve pagar nesta quarta-feira (28) o maior prêmio do ano da Mega-Sena. O valor total para quem acertar as seis dezenas está estimado em R$ 200 milhões, após 13 acúmulos consecutivos.

O maior prêmio já pago este ano foi em 19 de março, no concurso 2464, quando duas apostas ganhadoras dividiram R$ 189.381.872,36. Naquela ocasião, a Mega estava acumulada havia 12 concursos.

Na atual sequência, o último concurso a ter ganhadores foi o 2510, de 13 de agosto, quando quatro apostas levaram a bolada de R$ 6.670.155,67 cada uma.

Se apenas um apostador acertar os seis números do prêmio principal e aplicar na poupança, ele receberá R$ 1,4 milhão de rendimento apenas no primeiro mês. Se investir em imóveis, o valor será suficiente para comprar 250 apartamentos de R$ 800 mil cada.

O valor de uma aposta simples é de R$ 4,50. As apostas para a Mega ou para qualquer outro jogo das Loterias Caixa podem ser feitas presencialmente, em uma casa lotérica, ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.

A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 4,50) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 31,50), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.

Quem ainda não jogou e pretende tentar a sorte tem até as 19h para apostar. O sorteio será realizado às 20h, com transmissão ao vivo pela RedeTV! e pelos canais do Youtube e do Facebook da Caixa Econômica Federal.