Marcelo Camargo/Agência Brasil - Sede da Polícia Federal em Brasília

A Polícia Federal (PF) cumpre 29 mandados de busca e apreensão em dez municípios paulistas, incluindo a capital, em uma operação realizada hoje (28) contra desvios de dinheiro da área da saúde.

As investigações apontam para o uso de organizações sociais e empresas de fachada para superfaturar contratos em unidades de atendimento médico no município de Pirajuí, no interior de São Paulo.

Segundo a PF, as empresas tinham diversos sócios que atuavam como laranjas para desviar as verbas públicas que deveriam ser usadas nos serviços de saúde. Ainda de acordo com a polícia, fiscalizações da Controladoria Geral da União (CGU) indicaram que o esquema pode ter sido levado para outros municípios paulistas e até para outros estados.

Notícias relacionadas:

Segundo a PF, as empresas tinham diversos sócios que atuavam como laranjas para desviar as verbas públicas que deveriam ser usadas nos serviços de saúde. Ainda de acordo com a polícia, fiscalizações da Controladoria Geral da União (CGU) indicaram que o esquema pode ter sido levado para outros municípios paulistas e até para outros estados.

Tags:

desvio de Recursos | Geral | Polícia Federal