SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma adolescente de 13 anos morreu após ser baleada na manhã de terça-feira (27), em Taubaté, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. A autora do disparo tem 12 anos e era amiga da vítima. Ela foi apreendida.

Segundo a Polícia Civil, a jovem foi morta em casa após receber a visita da amiga. Elas estudavam na mesma sala.

Após atirar uma única vez, a amiga voltou para casa, onde guardou a pistola que utilizou. Depois, seguiu para a escola. Há indicativos de que o disparo tenha sido efetuado à queima-roupa.

Acionados, policiais civis foram até o local onde houve o crime e, ao checar as imagens de câmeras de segurança e obter informações de familiares da vítima sobre quem frequentava a residência, identificaram a autora do tiro.

A adolescente foi encontrada na escola. Na presença do pai e de uma irmã mais velha, ela assumiu o que havia feito e indicou que a pistola estava em uma gaveta na casa dela.

Depois de buscas, realizadas com a autorização do pai, a arma foi localizada e apreendida.

A Polícia Civil ainda apura a motivação do crime, mas, aos policiais, a menina declarou que estava sendo provocada pela vítima.

"Ela disse que a menina tinha algum problema com ela, que estava provocando-a e possivelmente roubando uma amiga dela. Mas a questão de roubar é amizade, não de roubo patrimonial, de desentendimento", disse o delegado Vinicius Garcia Vieira, do Deic de Taubaté.

Ainda segundo o delegado, a arma utilizada no crime tem numeração e registro. Ele não relevou quem é o proprietário da pistola, com a justificativa de não atrapalhar as investigações.

A polícia pretende esclarecer se houve algum tipo de omissão na guarda da arma.

Procurado, o Tribunal de Justiça não disse se a menina foi conduzida para a Fundação Casa.