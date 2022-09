SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A gestão Rodrigo Garcia (PSDB) vai assinar nesta quinta-feira (29) um contrato de empréstimo de US$ 79,9 milhões com o Banco Interamericano de Desenvolvimento para fomentar o programa de recuperação do rio Tietê.

O Governo de São Paulo investirá mais US$ 20,1 milhões como contrapartida, elevando o investimento para US$ 100 milhões (R$ 500 milhões).

A iniciativa acontece a três dias das eleições, nas quais Rodrigo tenta a continuidade no cargo. O programa de despoluição do Tietê é uma de suas principais bandeiras e é citado por ele em seu programa eleitoral na televisão.

O prazo total do empréstimo é de 24 anos e seis meses, incluída a carência de 6 anos. O programa abrange 12 municípios e beneficiará cerca de 3 milhões de pessoas, segundo previsão do governo.

As ações previstas abrangem uma extensão total de 75 quilômetros. Entre os municípios contemplados, estão a capital paulista (a partir da Barragem da Penha), Guarulhos, Itaquaquecetuba, Poá, Suzano, Mogi das Cruzes, Biritiba Mirim, até a nascente do rio Tietê no município de Salesópolis, Ferraz de Vasconcelos, Ribeirão Pires, Arujá e Paraibuna.