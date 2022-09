SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo vai emitir 5.000 licenças para táxis na capital paulista. O decreto com autorização para liberação dos alvarás foi publicado nesta quarta-feira (28), no Diário Oficial do município.

De acordo com a Setram (Secretaria Executiva de Transporte e Mobilidade Urbana ), taxistas com mais tempo de profissão, mulheres, condutores com deficiência e profissionais que usam carros elétricos ou híbridos terão prioridade nos alvarás.

Após o público prioritário, as licenças remanescentes serão sorteadas aos demais motoristas interessados.

A prefeitura paulista ainda vai publicar um edital com informações e regras do sorteio. Mas os interessados já podem começar a preparar a documentação (veja abaixo).

De acordo com a secretaria, os interessados em participar do sorteio devem possuir o Condutax (Cadastro Municipal de Condutores de Táxi), que é pessoal e intransferível, que habilita o motorista a exercer a atividade.

O último sorteio de alvarás na cidade foi realizado em 2015, ainda na gestão Fernando Haddad (PT), quando foram disponibilizadas 5.000 licenças na categoria táxi preto, após começar a proliferar o serviço de transporte por aplicativo.

Atualmente, a cidade de São Paulo com 36.176 alvarás de táxi, sendo 2.926 de mulheres. A meta é levar o número para mais de 46 mil taxistas no município.

VEJA COMO SERÁ A DISTRIBUIÇÃO DE LICENÇAS

- 500 para motoristas com deficiência

- 1.500 a motoristas que comprovem maior tempo em exercício na profissão de taxistas na cidade

- 1.500 para mulheres

- 1.500 para veículos com tecnologia elétrica ou híbrida

- Licenças remanescentes serão sorteadas aos demais interessados

COMO OBTER O CONDUTAX

- É preciso fazer Curso Especial de Treinamento e Orientação em uma escola credenciada

- Clique aqui e veja listas de escolas credenciadas, que variam preços

- Com o comprovante de conclusão, apresente a documentação necessária

- Apresentar o pagamento do valor de expedição do cadastro (atualmente, a taxa está suspensa no caso das renovações)

- O curso tem carga horária de 46 horas de aula, com preço não tabelado

- O curso aborda técnicas de direção defensiva e primeiros socorros

- O Condutax vale por cinco anos ou até a renovação da CNH (Carteira Nacional de Habilitação)

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

- RG (original e cópia)

- CPF (original e cópia) ?quando constar o número no RG, fica dispensada a sua apresentação

- Duas fotos tamanho 2x2

- CNH profissional no município de São Paulo (original e cópia) ?não será aceita quando contiver a anotação "Vedada Atividade Remunerada"

- Comprovante ou declaração de residência (original e cópia)

- Certidão de Distribuição de Ações Criminais na comarca da capital

- Certidão de Distribuições Criminais do Departamento Execuções Criminais ? SAJ PG5 (original)

- Certidão da Vara de Execuções Criminais na Comarca da Capital - SIVEC - (original). Quando houver anotação nas Certidões de Execução e/ou Distribuição Criminal, deverá apresentar a Certidão de Objeto e Pé e/ou Execução Penal Explicativa (original); e

- Certificado de conclusão do curso específico para condutores de táxi (original e cópia).

PARA MAIS INFORMAÇÕES

Acesse o site da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/mobilidade/)

Clique no link Táxi do lado esquerdo da página (https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/mobilidade/saiba_como_e_e_como_funciona/index.php?p=3875)