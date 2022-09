SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil registrou, nesta quinta-feira (29), 49 mortes por Covid e 9.894 casos da doença. Com isso, o país chega a 686.027 vidas perdidas e a 34.706.757 pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2 desde o início da pandemia.

A média móvel de mortes agora é de 43 por dia, menor número desde 3 de abril de 2020, quando marcou 39. Na comparação com o dado de duas semanas atrás, a média móvel de óbitos registra redução de 38%, o que indica tendência de queda. Já a média móvel de casos está em 6.747 por dia (redução de 18%).

Os dados do país, coletados até 20h, são fruto de colaboração entre Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do coronavírus. As informações são recolhidas pelo consórcio de veículos de imprensa diariamente com as Secretarias de Saúde estaduais.

Doze estados não registraram mortes por Covid nas últimas 24 horas, entre eles São Paulo, que alega que há dias enfrenta problemas com o sistema do Ministério da Saúde. Piauí e Roraima não atualizaram os dados nesta quinta.

Ao todo, 181.651.784 pessoas receberam pelo menos a primeira dose de uma vacina contra a Covid no Brasil. Somadas as doses únicas da vacina da Janssen, são 170.738.912 pessoas com as duas doses ou com uma dose da vacina da Janssen.

Assim, o país já tem 84,56% da população com a 1ª dose e 79,48% dos brasileiros com as duas doses ou uma dose da vacina da Janssen.

Até o momento, 104.036.485 pessoas já tomaram a terceira dose, e 30.459.516 a quarta.

A iniciativa do consórcio de veículos de imprensa ocorreu em resposta às atitudes do governo Jair Bolsonaro (PL), que ameaçou sonegar dados, atrasou boletins sobre a doença e tirou informações do ar, com a interrupção da divulgação dos totais de casos e mortes.