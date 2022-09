Festival

Cerca de 60 filmes, a maioria curtas-metragens, participam do Festival Internacional de Cinema de Terror, incluindo o longa francês Super Z, que faz sua estreia no evento. As sessões de cinema começam às 14h30 e vão até as 20h. Hoje, serão quatro sessões, no total. Amanhã, serão três sessões de filmes mais a palestra.

Um júri técnico já selecionou os melhores curtas da décima edição do Hell de Janeiro nas categorias carioca, nacional, internacional e animação. “São quatro prêmios principais e as menções honrosas”, disse o diretor e curador do evento, Alexander Vinicius de Mello. A cerimônia de premiação acontecerá amanhã, às 19h30, durante a última sessão de cinema do festival.

Os vencedores receberão R$ 6 mil cada em locação de equipamentos para produção do próximo filme. Já o Centro Técnico Audiovisual (CTAv) oferecerá uma transcrição do filme para o melhor curta carioca. “São serviços de finalização de cinema “, explicou o curador.