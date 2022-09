SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com prêmio acumulado, o concurso 2525 da Mega-Sena deve pagar R$ 300 milhões neste sábado (1º), segundo estimativa da Caixa Econômica Federal. A estatística não leva em conta a premiação da Mega da Virada, sorteada no último dia do ano, apenas a regular.

O sorteio da Mega deste sábado está programado para ser realizado às 20h, no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, em São Paulo. O prêmio em valor nominal, sem correção pela inflação quando se compara com anteriores, é o maior da história.

Segundo a Caixa, o maior prêmio pago pela Mega-Sena até hoje foi o do concurso 2150, em 11 de maio de 2019. Uma aposta de Brasília, feita pela internet, levou sozinha R$ 289.420,865,00 --com a correção inflacionário pelo INPC, a bolada vale hoje quase R$ 466 milhões.

Aliás, a capital federal também ocupa o segundo lugar no ranking da maior premiação que uma aposta levou na história. Em 25 de novembro de 2015, o concurso 1764 pagou, na época, R$ 205.329.753,89 (R$ 398,5 milhões, em valores corrigidos). A aposta foi feita na lotérica Loteria Q1 25.

O terceiro e quarto lugares do ranking dos locais pé quente são paulistas. Foram em Osasco, na região metropolitana de São Paulo, e em Santos, na Baixada Santista (veja abaixo).

A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 4,50) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 31,50), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.

E vale sonhar. Se uma aposta levar sozinha o prêmio recorde deste sábado, caso ele não acumule mais uma vez, o dinheiro será suficiente para se comprar uma frota com 4.622 Renault Kwid Zen 1.0 --segundo a tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), o modelo popular, zero-quilômetro, custa R$ 64,9 mil.

Quem prefere uma vida mais luxuosa consegue adquirir o iate Intermarine 24M, com preço estimado em R$ 35 milhões. A enorme embarcação, com lugar para toda a família, foi uma das estrelas da última Boat Show, feira náutica encerrada na última quarta-feira (28), em São Paulo.

Para quem enjoa em viagens no mar, uma opção é Falcon 6X, lançamento no mercado de jatos executivos. Segundo Leonardo Batista Bezerra, diretor da VKN Aviation, a aeronave custa US$ 47 milhões (R$ 253,3 milhões).

Ainda segundo o executivo, com US$ 14 milhões (R$ 75,8 milhões) compra-se um helicóptero Airbus H145, um dos tops do mercado.

Para chegar à marina onde o iate está ancorado ou ao hangar do novo jato, o milionário pode ir rapidinho de Ferrari. O modelo F8 Spider 3.9 V8 Bi-Turbo, com 720 cv de potência, pode ser retirado da concessionária se o novo proprietário desembolsar a partir de R$ 5,3 milhões, também segundo a tabela Fipe.

Já se o vencedor preferir guardar o dinheiro e aplicar R$ 299 milhões na caderneta de poupança, mesmo sabendo que é o menor juro do mercado, em um mês vai receber cerca de R$ 1,5 milhão.

O R$ 1 milhão que não foi aplicado fica para alguma extravagância de última hora de milionário.

VEJA ONDE FORAM FEITAS AS 20 APOSTAS MAIS PREMIADAS

Concurso - Data - Prêmio* - Cidade - Local

2150 - 11/05/2019 - R$ 289.420.865,00 - Brasília (DF) - Internet

1764 - 25/11/2015 - R$ 205.329.753,89 - Brasília (DF) - Loteria Qi 25

2161 - 25/11/2015 - R$ 124.209.628,25 - Osasco (SP) - Sorluck Loterias

2468 - 02/04/2022 - R$ 122.627.171,80 - Santos (SP) - Santo & Santo

2189 - 18/09/2019 - R$ 120.085.143,97 - Brasília (DF) - Borges e Cia

2486 - 31/05/2022 - R$ 117557270,98 - Blumenau (SC) - Lotérica da Velha

157 - 19/02/2014 - R$ 111.503.902,49 - Sta. Bárbara d´Oeste (SP) - Lotérica Jupiter

1953 - 29/07/2017 - R$ 107.956.102,12 - Rio de Janeiro (SP) - Cruzeiro da Sorte

2237 - 27/02/2020 - R$ 105.826.358,87 - Fortaleza (CE) - Lotérica Aldeota

2237 - 27/02/2020 - R$ 105.826.358,87 - Rio Branco (AC) - Mega Sorte

2015 - 17/02/2018 - R$ 104.545.829,37 - Curitiba (PR) - Cifrão Loterias

2306 - 07/10/2020 - R$ 103.029.826,38 - Abreu e Lima (PE) - Abreu e Lima Loterias

1924 - 26/04/2017 - R$ 101.484.527,44 - Jaciara (MT) - Lotérica 13 Pontos

2262 - 16/05/2020 - R$ 101.195.308,30 - Curitiba (PR) - A Municipal Loterias

1772 - 22/12/2015 - R$ 98.688.974,76 - Santos (SP) - Santo & Santo

1772 - 22/12/2015 - R$ 98.688.974,76 - Campos Belos (GO) - Lotérica Nsa. Sra. Conceição

2464 - 19/03/2022 - R$ 94.690.936,18 - Mongaguá (SP) - Lotérica Mongaguá

2464 - 19/03/2022 - R$ 94.690.936,18 - Brasília (DF) - Canais eletrônicos

1810 - 20/04/2016 - R$ 92.303.225,84 - Cabrobó (PE) - A Sorte

1545 - 06/11/2013 - R$ 80.499.108,16 - Mauá (SP) - Lotérica Castelo

2131 - 06/03/2019 - R$ 78.938.208,62 - Gravataí (RS) - Lotérica Caminho da Sorte

2494 - 25/06/2022 - R$ 78.763.087,85 - Diadema (SP) - Lotérica Cristal da Sorte

1965 - 06/09/2017 - R$ 78.022.245,31 - Jardim (MS) - Lotérica Balão

1871 - 29/10/2016 - R$ 76.548.193,31 - Varginha (MG) - Trevo da Sorte

2391 - 17/07/2021 - R$ 76.237.205,10 - Colatina (ES) - Lotérica Esplanada

2320 - 21/11/2020 - R$ 76.128.023,58 - Ribeirão Preto (SP) - Lotérica Galeria Carrefour

2062 - 25/07/2018 - R$ 73.450.153,75 - São Luís (MA) - Casa Lotérica Milionária

2100 - 24/11/2018 - R$ 69.186.484,11 - Indaiatuba (SP) - Premiada de Indaiatuba

1655 - 22/11/2014 - R$ 67.657.559,48 - Rio de Janeiro (RJ) - Loteria Nova York

1655 - 22/11/2014 - R$ 67.657.559,48 - Cianorte (PR) - Lotérica Brasília

2472 - 16/04/2022 - R$ 66.733.761,74 - Guarulhos (SP) - Magno S

2205 - 06/11/2019 - R$ 61.429.947,73 - São Paulo (SP) - A Fortuna Lots

1647 - 25/10/2014 - R$ 61.050.152,43 - Tobias Barreto (SE) - Lanchoteca Marciano

2398 - 10/08/2021 - R$ 60.902.054,13 - Mogi Mirim (SP) - Lotérica Dias da Sorte

1910 - 08/03/2017 - R$ 59.741.202,88 - Conceição do Pará (MG) - Praça Premiada Loterias

2041 - 16/05/2018 - R$ 58.932.070,38 - Brasília (DF) - Lotérica Praça da Mina

2478 - 04/05/2022 - R$ 58.922.844,33 - Herval d´Oeste (SC) - Bucco Loterias

1850 - 24/08/2016 - R$ 58.632.725,66 - Rio de Janeiro (RJ) - Cassino 17 Lote

1860 - 24/09/2016 - R$ 57.628.178,83 - Juiz de Fora (MG) - Lotérica Batista de Oliveira

1974 - 04/10/2017 - R$ 54.268.048,74 - Assis (SP) - Lotérica Dois Irmãos

2314 - 31/10/2020 - R$ 53.047.796,53 - Brasília (DF) - Internet

2498 - 06/07/2022 - R$ 51.830.706,79 - Blumenau (SC) - Lotérica Salto do Norte

1957 - 10/08/2017 - R$ 51.557.331,87 - Curitiba (PR) - Lotérica Napoli

1559 - 21/12/2013 - R$ 51.491.466,00 - Olímpia (SP) - Nova Lotérica

2213 - 04/12/2019 - R$ 51.119.263,33 - São Gonçalo (RJ) - Santa Luzia Esporiva

2348 - 27/02/2021 - R$ 49.341.885,20 - Rio de Janeiro (RJ) - A. A. Loterias

2376 - 29/05/2021 - R$ 47.341.439,63 - Maceió (AL) - Loteria Trapichão

2376 - 29/05/2021 - R$ 47.341.439,63 - São Paulo (SP) - Mega Extra Loterias

1753 - 21/10/2015 - R$ 47.335.685,52 - Brasília (DF) - Casa Lotérica 302 Sul

2296 - 05/09/2020 - R$ 47.160.446,98 - Campinas (SP) - Aki dá Sorte Loterias

*Valores da época, sem correção da inflação

Fonte: Caixa Econômica Federal

COMO APOSTAR

A aposta simples para a Mega-Sena custa R$ 4,50 e pode ser feita em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.

Pela internet, é necessário que o valor mínimo seja de R$ 30. Ou seja, no caso da Mega-Sena, é necessário fazer pelo menos sete apostas com seis números ou uma com sete dezenas. Também é possível mesclar com outros jogos, como Quina ou Lotomania.

PELO SITE

- Acesse o site Loterias Online (https://www.loteriasonline.caixa.gov.br/silce-web/)

- Confirme se tem mais de 18 anos. Depois, clique em "acessar", no canto superior direito. Se for o primeiro acesso, cadastre-se. Caso contrário, faça seu login usando CPF e senha

- Role a tela para baixo e, na opção da Mega-Sena, clique no ícone "Aposte Agora!"

- Escolha as dezenas que quer apostar

- Informe se quer apostar com mais números e se quer ativar a surpresinha e/ou a teimosinha

- Quando acabar tudo, clique em "colocar no carrinho", logo abaixo

- Quando o valor total da compra for superior a R$ 30, selecione a opção "ir para pagamento", do lado direito

- Informe os dados do seu cartão de crédito e confirme a compra

- Após o sorteio, entre no site, faça login e clique em "minha conta". Em seguida, em "apostas" e, depois, em "conferir apostas". Se você tiver ganhado, irá aparecer o prêmio que receberá e os procedimentos para retirada

PELO APLICATIVO

- Baixe o aplicativo Loterias Caixa, disponível gratuitamente para Android e iOS

- Após a introdução, faça login ou cadastre-se

- Na tela inicial, localize a Mega-Sena e clique em "aposte"

- Selecione as dezenas desejadas e informe se quer usar mais números e se pretende ativar a teimosinha e a surpresinha

- Quando acabar, selecione "adicionar ao carrinho de apostas", na parte de baixo da tela

- Assim como no site, o valor mínimo é de R$ 30. Se não deu esse valor, volte ao início e faça outros jogos até atingir a quantia.

- Ao terminar, clique em "carrinho de apostas"

- Confira as apostas e, se estiver tudo certo, vá em "avançar para a forma de pagamento"

- Informe os dados do cartão e clique em "apostar e autorizar cobrança"

- Depois do sorteio, acesse o aplicativo. Abra o menu, clicando no botão no canto superior esquerdo e escolha "minha área" e, em seguida, "minhas apostas". Nessa área irá aparecer se você ganhou ou não

PELO INTERNET BANKING

- Acesse a plataforma do Internet Banking com seu login e senha

- Clique em loterias

- Escolha Mega-Sena e depois apostar (o limite para esta forma de aposta é de R$ 500 por dia, das 7h às 22h, limitado ao horário limite para fechamento das apostas)

- Selecione a quantidade de números do seu jogo (de 6 a 9 por cartela)

- Escolha suas dezenas e clique em "incluir aposta"

- Se quiser, repita essa operação para completar três jogos e então clique em "finalizar"

- Então, é só digitar os seis números de sua senha eletrônica para confirmar o pagamento

- Depois é só voltar à tela inicial das loterias e clicar em "minhas apostas" para confirmar os jogos realizados.